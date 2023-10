Tom Koch (KTM): nessuna fortuna, caduta e sosta ai box

Il tedesco Tom Koch (Kosak KTM), partito per la OPEN, ha avuto problemi in entrambe le gare. Dopo una caduta nella seconda gara, è stato coinvolto in una caduta in gara 3 e ha dovuto rientrare ai box.

Dopo un promettente 8° posto di Tom Koch nelle qualifiche OPEN di sabato e una piacevole prima gara MXGP/MX2, il team DMSB si è classificato al 3° posto nella classifica per nazioni dopo la prima gara(MXGP/MX2) dietro a Francia e Australia. Dopo che Ken Roczen(MXGP Suzuki/P3) e Simon Längenfelder (MX2 GASGAS/P14) hanno dato il meglio nella prima gara, il pilota tedesco OPEN Tom Koch è entrato in scena per le gare 2 e 3. La partenza di gara 2 è andata bene.

La partenza di gara 2 è andata bene. 'ToKo' si è classificato all'8° posto, ma è caduto sulla pista scivolosa ed è sceso al 25° posto. Nel corso della gara, il turingio è risalito fino al 17° posto, ma questo era chiaramente troppo poco per un possibile podio. Il Team Germany è sceso in P4 nella classifica intermedia. Tuttavia, le possibilità di podio sono rimaste intatte, perché ogni squadra ha un solo risultato di strike.

Supponendo che il 17° posto di Koch nella seconda gara fosse il risultato dello strike, entrambi i piloti tedeschi dovevano ottenere buoni risultati nella terza gara. Kickstart-Kenny ha fatto del suo meglio e ha conquistato l'holeshot. In questa gara è stato raggiunto da Jett Lawrence (Honda), ma con la P2 il team DMSB ha centrato l'obiettivo.

La situazione si è fatta critica per quanto riguarda "ToKo", che all'inizio della gara è arretrato di nuovo in fondo allo schieramento. Dopo una caduta alla partenza, ha dovuto cambiare il tappo del carburante ai box. Questo ha messo fine alle speranze di podio della Germania, dato che Koch ha concluso la gara solo in P25. Ciò significava che il pacchetto di 17 punti della già problematica seconda gara contava ora pienamente nella classifica e i 25 punti di Koch di gara 3 diventavano il risultato dello sciopero.

Alla fine, il Team Italia, al terzo posto sul podio, ha avuto solo 4 punti in meno del Team Germania. Con Koch nella top-10 in gara 2, il podio sarebbe stato realisticamente raggiungibile per la Germania.

I problemi di Koch in entrambe le manche non erano le uniche preoccupazioni per il team DMSB. Simon Längenfelder è stato coinvolto in un incidente in partenza nella seconda manche senza alcuna colpa e ha dovuto risalire la china da dietro. Ciononostante, ha raggiunto la posizione P11. Senza questo incidente, molte cose sarebbero andate diversamente.

Classifica per nazioni:

1° Francia, 14 punti

2° Australia, 34

3° Italia, 43

4° Germania, 47

5° Belgio, 55

6° Svizzera, 55

7° Spagna, 59

8° USA, 65

9. Slovenia, 85

10. Gran Bretagna, 89