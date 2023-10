Tom Koch (KTM): Sem sorte, queda e paragem nas boxes

O piloto alemão Tom Koch (Kosak KTM) teve problemas em ambas as corridas. Depois de uma queda na segunda corrida, envolveu-se num acidente na corrida 3 e teve de ir para as boxes.

Depois de um promissor 8º lugar de Tom Koch na qualificação OPEN no Sábado e uma agradável primeira corrida MXGP/MX2, a equipa DMSB ficou em 3º lugar na classificação por nações depois da primeira corrida(MXGP/MX2) atrás da França e da Austrália. Depois de Ken Roczen(MXGP Suzuki/P3) e Simon Längenfelder (MX2 GASGAS/P14) terem feito a sua prestação na primeira corrida, o piloto alemão da OPEN Tom Koch entrou para as corridas 2 e 3.

O início da corrida 2 correu bem. "ToKo" ficou em 8º lugar, mas caiu na pista escorregadia e caiu para 25º. À medida que a corrida avançava, o turíngio voltou a subir para o 17º lugar, mas isso era claramente muito pouco em relação a um possível pódio. A Equipa Alemã caiu para P4 na classificação intermédia. No entanto, as hipóteses de pódio continuam intactas, porque cada equipa tem um resultado de ataque.

Partindo do princípio de que o 17º lugar de Koch na segunda corrida seria o resultado de ataque, os dois pilotos alemães tinham de obter bons resultados na terceira corrida. "Kickstart-Kenny" deu o seu melhor e fez o holeshot. Foi apanhado por Jett Lawrence (Honda) nesta corrida, mas com o P2 a equipa DMSB estava no caminho certo.

A situação tornou-se crítica em relação a 'ToKo', que voltou a cair para o fim do pelotão no início da corrida. Depois de um acidente na partida, teve de mudar a tampa do depósito de combustível nas boxes. Este facto pôs fim às esperanças de pódio da Alemanha, uma vez que Koch terminou apenas em P25. Isto significa que o pacote de 17 pontos da já problemática segunda corrida passou a contar na totalidade para a classificação e os 25 pontos de Koch na corrida 3 passaram a ser o resultado do strike.

No final, a Equipa Itália, no 3º lugar do pódio, tinha apenas menos 4 pontos do que a Equipa Alemanha. Com Koch no top-10 na corrida 2, o pódio estaria ao alcance da Alemanha.

Os problemas de Koch nas duas corridas não foram as únicas preocupações da equipa DMSB. Simon Längenfelder esteve envolvido numa colisão no arranque da segunda corrida, sem culpa própria, e teve de passar para trás. Mesmo assim, conseguiu chegar a P11. Sem este acidente, muitas coisas teriam corrido de forma diferente.

Classificação das nações:

1º França, 14 pontos

2º Austrália, 34

3º Itália, 43

4º Alemanha, 47

5º Bélgica, 55

6º Suíça, 55

7º Espanha, 59

8º EUA, 65

9ª Eslovénia, 85

10ª Grã-Bretanha, 89