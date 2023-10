Romain Febvre (Kawasaki) : Toujours gilet blanc MXoN

La figure de proue de Kawasaki, Romain Febvre (31 ans), peut tout de même se réjouir d'un titre pour la saison 2023. Après avoir perdu le duel du championnat du monde MXGP contre Jorge Prado (Red Bull-GASGAS), le Français s'est assuré la victoire au Motocross des Nations, où il a en outre pris l'ascendant de justesse sur Prado dans un duel électrisant et remporté la manche 1.

En fin de course, Prado est soudain revenu et a même dépassé Febvre, qui a de nouveau mis le turbo et remporté la course sous les acclamations des fans. Dans la dernière course des pilotes MXGP et Open, Febvre a terminé en 7e position et a remporté le classement général. Pour Febvre, il s'agissait de son quatrième triomphe au MXoN.

"C'est tout simplement incroyable de gagner à nouveau ! C'est mon quatrième MXoN et ma quatrième victoire", jubilait l'Épinalois qui, comme beaucoup d'as, a dû composer avec une piste parfois extrêmement lisse et glissante : "Je ne me sentais pas encore tout à fait à l'aise sur cette piste lors des qualifications de samedi - mais je savais que je pouvais m'adapter".

"J'ai pris un bon départ dans la première course. J'étais derrière Prado et j'avais l'impression d'être dans une course de GP quand je le poursuivais. Il m'a ensuite repassé juste avant la fin et la bataille était donc lancée. Je savais que je devais faire quelque chose et j'ai réussi à repasser à deux tours de la fin", a expliqué Febvre.

Febvre poursuit : "Tom [Vialle] a fait plus que ce à quoi nous pouvions nous attendre avec sa deuxième place dans la deuxième course du jour derrière Maxime [Renaux]. Il ne nous restait donc plus qu'à terminer la dernière course. Chacun d'entre nous a remporté une victoire dans sa catégorie et nous avions donc un grand écart avec les deuxièmes. Je suis extrêmement heureux pour tous les fans qui nous ont soutenus tout au long du week-end. Nous avons roulé en équipe et nous avons gagné en équipe !"

La France a dominé de manière impressionnante à Ernée - seule la victoire du jour en MXGP a été remportée dimanche par l'Allemand Ken Roczen.

Résultat du classement par nation du MXoN, Ernée (9.10.) :

1. France, 14 points

2. Australie, 34

3. Italie, 43

4. Allemagne, 47

5. Belgique, 55

6. Suisse, 55

7. Espagne, 59

8. ÉTATS-UNIS, 65

9. Slovénie, 85

10. Grande-Bretagne, 89

11. Estonie, 91

12. Lettonie, 109

13. Afrique du Sud, 127

14. Nouvelle-Zélande, 137

15. République tchèque, 150

16. Norvège, 157

17. Brésil, 159

18. Finlande, 171

19. Pays-Bas, 44/DNS

20. Suède, 106