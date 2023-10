Romain Febvre (Kawasaki): Gilet MXoN ancora bianco

Romain Febvre (31 anni), la punta di diamante della Kawasaki, può sperare in un titolo nella stagione 2023. Dopo aver perso il duello del Campionato del Mondo MXGP contro Jorge Prado (Red Bull-GASGAS), il francese si è assicurato la vittoria nel Motocross delle Nazioni, dove ha avuto la meglio per un pelo in un elettrizzante duello con Prado per vincere la prima manche.

Nel finale, Prado si è improvvisamente ripreso e ha addirittura superato Febvre, che ha poi riacceso il turbo e ha vinto la gara tra gli applausi dei tifosi. Nella gara finale dei piloti MXGP e Open, Febvre è arrivato al traguardo in P7 per la vittoria assoluta. È stato il quarto trionfo di Febvre alla sua quarta partecipazione all'MXoN.

"È incredibile vincere di nuovo! È il mio quarto MXoN e la mia quarta vittoria", ha esultato l'uomo di Epinal che, come molti assi, ha lottato con la pista a volte estremamente scivolosa e viscida: "Non mi sentivo a mio agio sulla pista nelle qualifiche di sabato - ma sapevo di potermi adattare".

"Ho fatto una buona partenza nella prima gara. Ero dietro a Prado e mi sembrava di essere in una gara di GP quando lo inseguivo. Poi mi ha ripassato poco prima della fine e così la battaglia è iniziata. Sapevo di dover fare qualcosa e sono riuscito a passarlo di nuovo a due giri dalla fine", ha detto Febvre.

Febvre ha continuato: "Tom [Vialle] ha fatto più di quanto potessimo aspettarci con il suo secondo posto nella seconda gara della giornata dietro a Maxime [Renaux]. Quindi dovevamo solo portare a termine l'impresa nell'ultima gara. Ognuno di noi ha conquistato una vittoria, nella propria classe, quindi abbiamo avuto un grande distacco dai secondi classificati. Sono estremamente felice per tutti i tifosi che ci hanno sostenuto con forza per tutto il weekend. Abbiamo corso come una squadra e abbiamo vinto come una squadra!".

La Francia ha dominato in modo impressionante a Ernée - solo la vittoria di tappa MXGP è andata al tedesco Ken Roczen domenica.

Risultati del Campionato delle Nazioni MXoN, Ernée (9.10.):

1° Francia, 14 punti

2° Australia, 34

3° Italia, 43

4° Germania, 47

5° Belgio, 55

6° Svizzera, 55

7° Spagna, 59

8° USA, 65

9. Slovenia, 85

10° Gran Bretagna, 89

11. Estonia, 91

12. Lettonia, 109

13. Sudafrica, 127

14. Nuova Zelanda, 137

15. Repubblica Ceca, 150

16. Norvegia, 157

17 Brasile, 159

18. Finlandia, 171

19. Paesi Bassi, 44/DNS

20. Svezia, 106