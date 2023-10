Romain Febvre (Kawasaki): Ainda com o colete branco do MXoN

O Vice-Campeão do Mundo de MXGP, Romain Febvre, venceu o cobiçado Troféu Chamberlain com os seus colegas de equipa franceses, perante o seu próprio público em Ernée, e também se aguentou num emocionante duelo contra Jorge Prado.

A figura de proa da Kawasaki, Romain Febvre (31), pode esperar por um título na temporada de 2023, afinal. Depois de perder o duelo do Campeonato do Mundo de MXGP contra Jorge Prado (Red Bull-GASGAS), o francês garantiu a vitória no Motocross das Nações, onde também manteve a vantagem por pouco num duelo eletrizante com Prado para vencer a bateria 1.

No final, Prado recuperou de repente e chegou mesmo a passar Febvre, que voltou a acender o turbo e venceu a corrida, para alegria dos adeptos. Na corrida final dos pilotos MXGP e Open, Febvre chegou à meta em P7 para a vitória geral. Foi o quarto triunfo de Febvre em sua quarta largada no MXoN.

"É simplesmente incrível vencer novamente! É o meu quarto MXoN e a minha quarta vitória," aplaudiu o homem de Epinal, que, como muitos ases, lutou com a pista por vezes extremamente escorregadia e escorregadia: "Não me senti muito confortável na pista na qualificação de sábado - mas sabia que me podia adaptar."

"Tive um bom arranque na primeira corrida. Estava atrás do Prado e parecia uma corrida de GP quando o estava a perseguir. Ele passou-me mesmo antes do fim e a batalha começou. Eu sabia que tinha de fazer alguma coisa e consegui passá-lo novamente a duas voltas do fim", disse Febvre.

Febvre continuou: "O Tom [Vialle] fez mais do que podíamos esperar com o seu segundo lugar na segunda corrida do dia, atrás do Maxime [Renaux]. Por isso, só tínhamos de terminar a coisa na última corrida. Cada um de nós obteve uma vitória, na nossa classe, pelo que tínhamos uma grande diferença em relação aos segundos classificados. Estou extremamente feliz por todos os fãs que nos apoiaram tão fortemente durante todo o fim de semana. Corremos como uma equipa e ganhámos como uma equipa!"

A França dominou de forma impressionante em Ernée - apenas a vitória da etapa de MXGP foi para o alemão Ken Roczen no domingo.

Resultado do Campeonato MXoN das Nações, Ernée (9.10.):

1º França, 14 pontos

2º Austrália, 34

3º Itália, 43

4º Alemanha, 47

5º Bélgica, 55

6º Suíça, 55

7º Espanha, 59

8º EUA, 65

9ª Eslovénia, 85

10º Grã-Bretanha, 89

11º Estónia, 91

12. Letónia, 109

13. África do Sul, 127

14. Nova Zelândia, 137

15. República Checa, 150

16. Noruega, 157

17. Brasil, 159

18. Finlândia, 171

19. Países Baixos, 44/DNS

20. Suécia, 106