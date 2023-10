MXoN Team Switzerland: P6 a pesar de las desventajas

El equipo suizo terminó el 76º Motocross de las Naciones en la sexta posición, empatado a puntos con el equipo belga, con 55 puntos. El piloto suizo de MXGP Jeremy Seewer completó su última carrera al servicio de Yamaha en Ernée, Francia. El piloto de Bülach cambiará al equipo oficial Kawasaki la próxima temporada (según SPEEDWEEK.com ). Ya el sábado, durante la sesión clasificatoria, Seewer demostró que es uno de los más rápidos en pista dura. Tras marcar el mejor tiempo en los entrenamientos libres, terminó la carrera clasificatoria en P3. En la primera carrera dominical(MXGP/MX2) se vio superado por el posterior ganador de la categoría Ken Roczen(Suzuki) y terminó la carrera en P4. En la tercera carrera dominical(OPEN/MXGP) terminó en P6.

"Mi salida en la primera carrera fue buena y fui tercero durante mucho tiempo", explicó el piloto de Bülach. "En la batalla con Ken Roczen tuve calambres en los brazos porque no estaba del todo contento con la puesta a punto de la moto. Podría haber terminado tercero, pero tuve una pequeña caída y terminé cuarto. Sin la caída habría terminado tercero. En la segunda manga, mi salida no fue buena. Adelanté a unos cuantos y acabé sexto porque los líderes se fueron muy rápido. Debido a la mala salida, me quedé atrás rápidamente. Como equipo, el sexto puesto no está mal y creo que todos lo hicimos lo mejor que pudimos. P6 está bien para un país pequeño como Suiza".

El piloto suizo de OPEN Valentin Guillod (Honda) consiguió el holeshot en la segunda carrera(OPEN/MX2), terminando 6º y 15º: "Hoy me he sentido bien sobre mi moto, mucho mejor que ayer. En la primera carrera conseguí la holeshot, pero desafortunadamente me adelantaron justo después de dos curvas. Luego, en la segunda vuelta, me he caído porque la pista estaba muy encharcada. Parecía hielo y me resbalé con la rueda delantera. Después he vuelto a la sexta plaza, pero estoy un poco cabreado porque físicamente estaba por encima de mi límite. Si hubiera estado bien físicamente, como el sábado, habría acabado entre los tres primeros seguro. En la segunda carrera, estaba muy lejos de la puerta. Estaba demasiado lejos para hacer una buena salida. Por desgracia, alguien se ha caído justo delante de mí después de la primera curva. Pasé por encima de su moto y casi salgo volando por encima del manillar. Luego me clasifiqué en torno a P20. Intenté recuperar terreno, pero desgraciadamente estaba completamente agotado físicamente cinco minutos antes del final y volví a perder posiciones. En la última vuelta pude terminar en 15ª posición. Estoy un poco descontento porque podría haberlo hecho mejor con más energía. La pista era bastante difícil y no había ningún tramo para descansar".

Elpiloto de MX2 Arnaud Tonus luchó contra una enfermedad durante todo el fin de semana. Como resultado, terminó 24º y 27º en las carreras. "Ha sido un fin de semana difícil, sobre todo físicamente. Es muy duro cuando tienes que hacer dos carreras en poco tiempo y sufrí un poco. Por alguna razón me puse enfermo, lo cual no es una excusa, pero no me ayudó. Mi pilotaje fue correcto, pero tuve un par de caídas que quizá nos costaron el quinto puesto. Son cosas que pasan y estoy un poco frustrado. En general, he hecho todo lo que he podido y ahora estoy al límite de mis fuerzas".

El director del equipo, Daniel Zollinger, declaró: "Básicamente estoy muy contento con el fin de semana porque nuestro requisito mínimo era estar entre los 10 primeros y lo hemos conseguido. El quinto puesto habría sido posible, pero desgraciadamente lo perdimos en la sexta plaza, empatados a puntos con Bélgica. Pero ganamos a Estados Unidos, defensor del título. Podemos vivir con ello. Ha sido agotador para nuestros chicos, porque las carreras son muy seguidas y siempre puede pasar algo en las carreras. Las posibilidades que tenemos como suizos con el reducido número de pilotos de motocross son más bien escasas. Por eso podemos estar absolutamente de enhorabuena. Este ha sido mi último MXoN como director de equipo y, por supuesto, para mí ha sido un honor poder desempeñar este trabajo, porque no es algo natural. Siempre lo he disfrutado, aunque normalmente era mucho, mucho trabajo. No me gustaría perder el tiempo, porque siempre teníamos un buen ambiente y fiestas agradables aquí en la Schweizer Haus. Muchas gracias a todos los que me han apoyado a mí y al equipo. Ha sido un honor. Espero que siga siendo así".

Resultado del equipo Suiza:

Jeremy Seewer(MXGP): 4-6

Valentin Guillod (OPEN): 6-15

Arnaud Tonus (MX2): 24-27 (resultado de la huelga)



Total: 4+6+15+24 = 55

Clasificación por naciones:

1. Francia, 14 puntos

2º Australia, 34

3º Italia, 43

4º Alemania, 47

5º Bélgica, 55

6º Suiza, 55

7º España, 59

8º ESTADOS UNIDOS, 65

9. Eslovenia, 85

10. Gran Bretaña, 89