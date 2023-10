MXoN Team Suisse : P6 malgré les handicaps

Le Team Suisse a terminé le 76e Motocross des Nations à la 6e place, à égalité de points avec l'équipe belge, avec 55 points. Le pilote suisse de MXGP Jeremy Seewer a effectué sa dernière course au service de Yamaha à Ernée, en France. Le pilote de Bülach rejoindra la saison prochaine l'équipe d'usine Kawasaki (SPEEDWEEK.com en a parlé). Dès le samedi, lors des qualifications , Seewer a montré qu'il était l'un des plus rapides sur le circuit en dur. Après avoir réalisé le meilleur temps lors des essais libres, il a terminé la course de qualification en troisième position. Lors de la première course du dimanche(MXGP/MX2), il a été dépassé par le futur vainqueur de la catégorie Ken Roczen(Suzuki) et a terminé la course en 4e position. Dans la 3e course du dimanche(OPEN/MXGP), il a terminé en 6e position.

"Mon départ de la première course a été bon et j'ai longtemps été troisième", a expliqué le pilote de Bülach. "Lors de la bataille avec Ken Roczen, j'ai eu des crampes aux bras parce que je n'étais pas entièrement satisfait des réglages de la moto. J'aurais pu finir troisième, mais j'ai fait une petite chute et j'ai fini quatrième. Sans cette chute, j'aurais probablement terminé troisième. Dans la deuxième course, mon départ n'était pas bon. J'ai ensuite dépassé quelques personnes et j'ai terminé sixième, car la tête de course s'est envolée assez rapidement. En raison de ce départ raté, j'ai rapidement été distancé. En tant qu'équipe, la sixième place n'est pas mal et je pense que nous avons tous fait de notre mieux. La sixième place est correcte pour un petit pays comme la Suisse".

Le pilote suisse OPEN Valentin Guillod (Honda) a tiré le holeshot de la deuxième course(OPEN/MX2) et a terminé ses courses aux 6e et 15e places : "Aujourd'hui, je me sentais bien sur ma moto, bien mieux qu'hier. Dans la première course, j'ai pris le holeshot, mais malheureusement, je me suis fait doubler juste après deux virages. Dans le deuxième tour, je suis tombé parce que la piste était très arrosée. C'était comme de la glace et j'ai glissé sur la roue avant. Je suis ensuite revenu à la sixième place, mais je suis un peu énervé parce que j'étais physiquement au-dessus de mes limites. Si j'avais été en forme physiquement, comme samedi, j'aurais certainement pu finir dans le top 3. Dans la deuxième course, j'étais loin de la porte. C'était un peu trop loin pour prendre un bon départ. Malheureusement, juste devant moi, quelqu'un a chuté après le premier virage. Je suis passé par-dessus sa moto et j'ai failli m'envoler par-dessus le guidon. Je me suis ensuite classé autour de la 20e place. J'ai essayé de rattraper mon retard, mais malheureusement, à cinq minutes de la fin, j'étais complètement épuisé physiquement et j'ai encore perdu des places. Dans le dernier tour, j'ai pu remonter à la 15e place. Je suis donc un peu mécontent, car j'aurais pu faire un peu mieux avec plus d'énergie. La piste était assez difficile et il n'y avait pas de section pour se reposer".

Le pilote MX2 Arnaud Tonus a lutté tout le week-end contre une maladie. Au final, il a terminé les courses aux 24e et 27e rangs. "C'était un week-end difficile, surtout physiquement. C'est très dur quand tu dois faire deux courses en peu de temps et j'en ai un peu souffert. Je ne sais pas pourquoi j'ai été malade, ce qui ne doit pas être une excuse, mais cela ne m'a pas aidé. Mon pilotage était correct, mais j'ai fait quelques chutes qui nous ont peut-être fait perdre la cinquième place. Ce sont des choses qui arrivent et je suis un peu frustré. Dans l'ensemble, j'ai fait de mon mieux et je suis maintenant complètement à bout de forces".

Le manager de l'équipe, Daniel Zollinger, a déclaré : "En général, je suis super content de ce week-end, car notre objectif minimum était le top 10 et nous l'avons atteint. La cinquième place aurait été possible, mais nous l'avons malheureusement manquée en terminant sixième, à égalité de points avec la Belgique. En revanche, nous avons battu les tenants du titre, les États-Unis. Nous pouvons donc nous en réjouir. C'était épuisant pour nos garçons, car les courses se suivent de près et en course, il peut toujours se passer quelque chose. Les possibilités que nous avons en tant que Suisses, avec le petit nombre de pilotes de motocross, sont plutôt limitées. C'est pourquoi nous pouvons absolument être d'humeur festive. C'était mon dernier MXoN en tant que team manager et c'était bien sûr un honneur pour moi de pouvoir faire ce travail, car cela ne va pas de soi. J'ai toujours eu du plaisir à le faire, même si cela demandait beaucoup, beaucoup d'efforts. Je ne voudrais pas manquer cette période, car nous avons toujours eu une bonne ambiance et de belles fêtes ici à la Maison suisse. Un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu, moi et l'équipe. Cela a été un honneur pour moi. J'espère que cela continuera dans le même style".

Résultats de l'équipe suisse :

Jeremy Seewer(MXGP) : 4-6

Valentin Guillod(OPEN) : 6-15

Arnaud Tonus(MX2) : 24-27 (résultat à biffer)



Total : 4+6+6+15+24 = 55

Classement des nations:

1. France, 14 points

2. Australie, 34

3. Italie, 43

4. Allemagne, 47

5. Belgique, 55

6. Suisse, 55

7. Espagne, 59

8. ÉTATS-UNIS, 65

9. Slovénie, 85

10. Grande-Bretagne, 89