MXoN Team Svizzera: P6 nonostante gli handicap

Il Team Svizzera ha concluso il 76° Motocross delle Nazioni in P6, a pari punti con la squadra belga con 55 punti. Il pilota svizzero della MXGP Jeremy Seewer ha completato la sua ultima gara al servizio della Yamaha a Ernée, in Francia. Il pilota di Bülach passerà al team Kawasaki la prossima stagione (come riporta SPEEDWEEK.com ). Già sabato, durante le qualifiche, Seewer ha dimostrato di essere uno dei più veloci sul duro tracciato. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle prove libere, ha concluso la gara di qualificazione in P3. Nella prima gara della domenica(MXGP/MX2) è stato superato dal vincitore della classe Ken Roczen(Suzuki) e ha concluso la gara in P4. Nella terza gara domenicale(OPEN/MXGP) ha concluso in P6.

"La mia partenza nella prima gara è stata buona e sono stato terzo per molto tempo", ha spiegato il pilota di Bülach. "Nella battaglia con Ken Roczen mi sono venuti i crampi alle braccia perché non ero completamente soddisfatto della messa a punto della moto. Avrei potuto arrivare terzo, ma ho avuto una piccola caduta e sono arrivato quarto. Senza la caduta sarei arrivato terzo. Nella seconda manche, la mia partenza non è stata buona. Ho superato un po' di persone e sono arrivato sesto, perché i leader sono andati via molto presto. A causa della cattiva partenza, sono rimasto rapidamente indietro. Come squadra, il sesto posto non è male e credo che tutti abbiamo fatto del nostro meglio. La P6 va bene per un Paese piccolo come la Svizzera".

Il pilota svizzero OPEN Valentin Guillod (Honda) ha conquistato l'holeshot nella seconda gara(OPEN/MX2), chiudendo al 6° e 15° posto: "Oggi mi sentivo bene sulla mia moto, molto meglio di ieri. Nella prima gara ho ottenuto l'holeshot, ma purtroppo sono stato superato subito dopo due curve. Poi nel secondo giro sono caduto perché la pista era molto bagnata. Sembrava ghiaccio e sono scivolato sulla ruota anteriore. Poi sono tornato al sesto posto, ma sono un po' arrabbiato perché ero fisicamente oltre il mio limite. Se fossi stato fisicamente in forma, come sabato, avrei potuto finire sicuramente tra i primi tre. Nella seconda gara, ero molto lontano dal cancello. Ero un po' troppo lontano per fare una buona partenza. Purtroppo, qualcuno è caduto proprio davanti a me dopo la prima curva. Ho investito la sua moto e sono quasi volato via dal manubrio. Poi mi sono ritrovato in classifica intorno alla P20. Ho cercato di recuperare, ma purtroppo a cinque minuti dalla fine ero fisicamente esausto e ho perso di nuovo posizioni. All'ultimo giro sono riuscito a concludere al 15° posto. Sono un po' scontento perché avrei potuto fare un po' meglio con più energia. La pista era piuttosto difficile e non c'era una sezione per riposare".

Ilpilota della MX2 Arnaud Tonus ha lottato contro la malattia per tutto il weekend. Di conseguenza, ha concluso le gare al 24° e 27° posto. "È stato un fine settimana difficile, soprattutto dal punto di vista fisico. È molto difficile quando devi fare due gare in poco tempo e ho sofferto un po'. Per qualche motivo mi sono ammalato, il che non è una scusa, ma non mi ha aiutato. La mia guida era buona, ma ho avuto un paio di cadute che forse ci sono costate il quinto posto. Sono cose che capitano e sono un po' frustrato. Nel complesso, ho fatto del mio meglio e ora sono al capolinea".

Il team manager Daniel Zollinger ha dichiarato: "Fondamentalmente sono molto soddisfatto del weekend perché il nostro requisito minimo era la top-10 e ci siamo riusciti. Il quinto posto sarebbe stato possibile, ma sfortunatamente l'abbiamo mancato, piazzandoci al sesto posto, a pari punti con il Belgio. Ma abbiamo battuto i campioni in carica degli Stati Uniti. Possiamo accettarlo. È stato faticoso per i nostri ragazzi perché le gare sono ravvicinate e nelle corse può sempre succedere qualcosa. Le possibilità che abbiamo come Svizzera, con il numero ridotto di piloti di motocross, sono piuttosto ridotte. Per questo possiamo assolutamente festeggiare. Questo è stato il mio ultimo MXoN come team manager e naturalmente è stato un onore per me poter svolgere questo lavoro, perché non è una cosa scontata. Mi è sempre piaciuto, anche se di solito era molto, molto impegnativo. Non vorrei perdere il tempo, perché qui alla Schweizer Haus c'era sempre una bella atmosfera e delle belle feste. Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto me e la squadra. È stato un onore. Spero che continui con questo stile".

Risultati del Team Svizzera:

Jeremy Seewer(MXGP): 4-6

Valentin Guillod(OPEN): 6-15

Arnaud Tonus(MX2): 24-27 (risultato dello sciopero)



Totale: 4+6+15+24 = 55

Classifica per nazioni:

1. Francia, 14 punti

2° Australia, 34

3° Italia, 43

4° Germania, 47

5° Belgio, 55

6° Svizzera, 55

7° Spagna, 59

8° USA, 65

9. Slovenia, 85

10. Gran Bretagna, 89