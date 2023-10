MXoN Team Switzerland: P6 apesar das desvantagens

Em igualdade de pontos com a Equipa Bélgica, a equipa nacional suíça terminou em 6º lugar no Motocross das Nações em Ernée, França. O piloto de MX2 Arnaud Tonus (Yamaha) debateu-se com problemas de saúde.

A Equipa Suíça terminou o 76º Motocross das Nações em P6, empatada em pontos com a equipa belga com 55 pontos. O piloto suíço de MXGP Jeremy Seewer completou a sua última corrida ao serviço da Yamaha em Ernée, França. O piloto de Bülach vai mudar para a equipa de fábrica da Kawasaki na próxima temporada (SPEEDWEEK.com reportou). Já no sábado, durante a qualificação, Seewer mostrou que é um dos mais rápidos em pista dura. Depois de estabelecer o melhor tempo nos treinos livres, ele terminou a corrida de qualificação em P3. Na primeira corrida de domingo(MXGP/MX2) foi ultrapassado pelo mais tarde vencedor da classe Ken Roczen(Suzuki) e terminou a corrida em P4. Na 3ª corrida de Domingo(OPEN/MXGP) terminou em P6.

"O meu arranque na primeira corrida foi bom e estive em terceiro durante muito tempo", explicou o piloto de Bülach. "Na batalha com Ken Roczen tive cãibras no braço porque não estava completamente satisfeito com a afinação da moto. Podia ter terminado em terceiro, mas tive uma pequena queda e acabei em quarto. Sem a queda, teria terminado em terceiro. Na segunda corrida, o meu arranque não foi bom. Ultrapassei algumas pessoas e acabei em sexto, porque os líderes desapareceram muito rapidamente. Devido ao mau arranque, fiquei rapidamente para trás. Como equipa, o sexto lugar não é mau e penso que todos demos o nosso melhor. P6 é bom para um país pequeno como a Suíça".

O piloto suíço da OPEN Valentin Guillod (Honda) fez o holeshot na segunda corrida(OPEN/MX2), terminando em 6º e 15º: "Hoje senti-me bem na minha moto, muito melhor do que ontem. Na primeira corrida fiz o holeshot, mas infelizmente fui ultrapassado logo a seguir a duas curvas. Depois, na segunda volta, caí porque a pista estava muito molhada. Parecia gelo e escorreguei sobre a roda da frente. Depois disso, voltei ao sexto lugar, mas estou um pouco chateado porque estava fisicamente acima do meu limite. Se estivesse em boa forma física, como no sábado, poderia ter terminado entre os três primeiros, de certeza. Na segunda corrida, estava muito longe do portão. Estava um pouco longe demais para conseguir um bom arranque. Infelizmente, alguém caiu mesmo à minha frente depois da primeira curva. Passei por cima da mota dele e quase voei por cima do guiador. Depois, fiquei classificado à volta do P20. Tentei recuperar o atraso, mas infelizmente estava completamente exausto a cinco minutos do fim e voltei a perder lugares. Na última volta, consegui terminar em 15º lugar. Estou um pouco descontente com isso, porque podia ter feito um pouco melhor com mais energia. A pista era bastante difícil e não havia nenhuma secção para descansar."

O piloto de MX2 Arnaud Tonus lutou contra uma doença durante todo o fim de semana. Como resultado, ele terminou em 24º e 27º nas corridas. "Foi um fim de semana difícil, especialmente fisicamente. É muito difícil quando se tem de fazer duas corridas num curto espaço de tempo e sofri um pouco. Por alguma razão fiquei doente, o que não é uma desculpa, mas não me ajudou. A minha pilotagem foi boa, mas tive algumas quedas que talvez nos tenham custado o quinto lugar. Estas coisas acontecem e estou um pouco frustrado. No geral, dei o meu melhor e agora estou completamente no fim da minha linha."

O chefe de equipa Daniel Zollinger disse: "Basicamente, estou muito satisfeito com o fim de semana, porque o nosso requisito mínimo era o top 10 e conseguimos isso. O quinto lugar teria sido possível, mas infelizmente ficámos em sexto lugar, empatados em pontos com a Bélgica. Mas vencemos os actuais campeões dos EUA. Podemos viver com isso. Foi cansativo para os nossos rapazes, porque as corridas são muito próximas umas das outras e pode sempre acontecer alguma coisa nas corridas. As possibilidades que temos como suíços, com o pequeno número de pilotos de motocross, são bastante reduzidas. É por isso que podemos estar sempre a celebrar. Este foi o meu último MXoN como chefe de equipa e é claro que foi uma honra para mim poder fazer este trabalho, porque não é uma questão de rotina. Sempre gostei de o fazer, apesar de ser normalmente muito, muito trabalhoso. Não gostaria de perder o tempo, porque sempre tivemos um bom ambiente e festas agradáveis aqui na Schweizer Haus. Muito obrigado a todos os que me apoiaram e à equipa. Foi uma honra. Espero que continue a ser assim".

Resultado da Equipa Suíça:

Jeremy Seewer(MXGP): 4-6

Valentin Guillod(OPEN): 6-15

Arnaud Tonus(MX2): 24-27 (resultado da greve)



Total: 4+6+15+24 = 55

Classificação das nações:

1. França, 14 pontos

2º Austrália, 34

3º Itália, 43

4º Alemanha, 47

5º Bélgica, 55

6º Suíça, 55

7º Espanha, 59

8º EUA, 65

9ª Eslovénia, 85

10ª Grã-Bretanha, 89