Ken Roczen (Suzuki): Pelle d'oca permanente!

Il ritorno di Ken Roczen al prestigioso MXoN è stato davvero impressionante. Anche se ultimamente non ha gareggiato molto nel motocross, il nativo di Mattstedt è stato la pietra miliare della squadra tedesca con un secondo e un terzo posto, mancando di poco il podio alla fine contro l'Italia.

Roczen si è anche assicurato la vittoria di tappa nella classifica della categoria MXGP con la sua Suzuki. "Un weekend incredibile a Ernée. Ho avuto la pelle d'oca per tutto il fine settimana", ha detto Ken, visibilmente colpito dall'atmosfera.

Incredibilmente, secondo il promotore Infront Moto Racing, sono stati 102.000 i visitatori del sito di Ernée in tre giorni. "È onestamente difficile descrivere quanto sia stato speciale questo fine settimana. Bisognava essere lì per vivere un'esperienza del genere", ha commentato entusiasta Roczen.

Roczen ha anche incrementato le sue statistiche in Francia: "Sono riuscito a spuntare alcune caselle per me stesso. Ho ottenuto l'holeshot in gara 2 e sono stato il vincitore assoluto della classifica MXGP. Ora ho tempo a sufficienza nei prossimi giorni per far sì che tutto questo venga assimilato".

Roczen ha continuato: "Vorrei anche ringraziare Simon Längenfelder e Tom Koch - grazie ragazzi! Un po' di sfortuna con alcune cadute ci ha tenuto fuori dal podio".

Risultati del Campionato delle Nazioni MXoN, Ernée (8/10):

1° Francia, 14 punti

2° Australia, 34

3° Italia, 43

4° Germania, 47

5° Belgio, 55

6° Svizzera, 55

7° Spagna, 59

8° USA, 65

9. Slovenia, 85

10° Gran Bretagna, 89

11. Estonia, 91

12. Lettonia, 109

13. Sudafrica, 127

14. Nuova Zelanda, 137

15. Repubblica Ceca, 150

16. Norvegia, 157

17 Brasile, 159

18. Finlandia, 171

19. Paesi Bassi, 44/DNS

20. Svezia, 106