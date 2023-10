Ken Roczen (Suzuki): Arrepios permanentes!

A superestrela alemã do motocross, Ken Roczen, ficou muito satisfeito com o seu desempenho após o seu regresso bem sucedido ao Motocross das Nações (MXoN) em Ernée.

por Johannes Orasche - Automatic translation from German

O regresso de Ken Roczen ao prestigiado MXoN foi muito impressionante. Embora não tenha competido muito no motocross ultimamente, o nativo de Mattstedt foi a pedra angular absoluta da equipa alemã com um segundo e um terceiro lugar, perdendo por pouco o pódio no final contra a Itália.

Roczen até garantiu a vitória da etapa na classificação da categoria MXGP com a sua Suzuki. "Que fim de semana incrível em Ernée. Fiquei com arrepios durante todo o fim de semana," disse Ken, visivelmente impressionado com o ambiente.

Incrivelmente, de acordo com o promotor Infront Moto Racing, o local de Ernée recebeu 102.000 visitantes durante os três dias. "Sinceramente, é difícil descrever o quão especial foi este fim de semana. É preciso estar lá para viver algo assim", disse Roczen entusiasmado.

Roczen também aumentou as suas estatísticas em França: "Consegui marcar algumas caixas para mim pessoalmente. Consegui fazer o holeshot na corrida 2 e fui o vencedor geral na classificação MXGP. Agora tenho tempo suficiente nos próximos dias para deixar tudo assentar."

Roczen continuou, "Também gostaria de agradecer ao Simon Längenfelder e ao Tom Koch - obrigado pessoal! Um pouco de azar com algumas quedas manteve-nos fora do pódio."

Resultado do Campeonato das Nações MXoN, Ernée (8/10):

1º França, 14 pontos

2º Austrália, 34

3º Itália, 43

4º Alemanha, 47

5º Bélgica, 55

6º Suíça, 55

7º Espanha, 59

8º EUA, 65

9ª Eslovénia, 85

10º Grã-Bretanha, 89

11º Estónia, 91

12. Letónia, 109

13. África do Sul, 127

14. Nova Zelândia, 137

15. República Checa, 150

16. Noruega, 157

17. Brasil, 159

18. Finlândia, 171

19. Países Baixos, 44/DNS

20. Suécia, 106