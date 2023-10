Le chef d'équipe Roger DeCoster à propos de Team USA

Dès les résultats du samedi des courses de qualification, il est apparu que l'équipe américaine ne pourrait pas prétendre à la victoire cette année. Les raisons de la performance relativement mauvaise des Américains sont multiples. La participation de Team USA a même été longtemps remise en question cette année. Il faut donc reconnaître que les Américains se sont rendus en Europe avec une équipe et ont affronté la concurrence. Sans la participation de l'équipe 'stars and stripes', le Motocross des Nations n'est pas le même.

Bien entendu, le chef d'équipe Roger DeCoster n'était pas satisfait de sa huitième place à la fin de la journée. Lors de la première course, le pilote MXGP Aaron Plessinger a pu suivre quelque peu le peloton de tête et s'est classé 5e. Dans la deuxième course(OPEN/MX2), le pilote MX2 RJ Hampshire a tout de même terminé 10e sur sa Husqvarna 250.

La troisième course(OPEN/MX2) a été désastreuse : Les deux pilotes américains ont été dépassés et se sont classés 18e(Plessinger) et 20e(Craig).

DeCoster explique la situation : "Au début, il était difficile de constituer une équipe. Certains coureurs ont changé d'équipe. La saison américaine a été extrêmement longue cette année [ndlr : en raison des playoffs SMX supplémentaires] et nous avons dû faire face à des défections dues à des blessures. De plus, les équipes américaines ont déjà commencé les tests de supercross pour l'année prochaine avant notre départ pour l'Europe. Aux États-Unis, l'accent est clairement mis sur le supercross".

A cela se sont ajoutés des problèmes techniques à Ernée : avant la dernière course, l'amortisseur de la Husqvarna de RJ Hampshire a été démonté à la hâte et monté sur la moto de Christian Craig. "Les gars ont fait de leur mieux, mais ça n'a pas suffi. Jusqu'à la deuxième course, je pensais que nous pouvions encore nous battre pour les places 5 à 6. Nous étions alors en P5, à seulement 2 points de l'Allemagne en 4e position, et à seulement 5 points d'un podium. Mais dans la dernière course, nous nous sommes complètement effondrés et avons même été dépassés".

Que faut-il faire pour ramener Team USA en tête ? DeCoster analyse : "Nous devons à nouveau nous présenter avec les meilleurs pilotes que nous avons. Mais cela dépend de beaucoup de choses. En premier lieu, les équipes doivent suivre le mouvement. Certains pilotes voulaient prendre le départ, mais les équipes ne voulaient pas les soutenir".

Résultat final du MXoN 2023 :

1. France, 14 points

2. Australie, 34

3. Italie, 43

4. Allemagne, 47

5. Belgique, 55

6. Suisse, 55

7. Espagne, 59

8. ÉTATS-UNIS, 65

9. Slovénie, 85

10. Grande-Bretagne, 89