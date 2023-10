Il manager della squadra Roger DeCoster su Team USA

Il campione in carica USA non è stato competitivo in nessun momento di Ernée. Nella terza gara, entrambi i piloti statunitensi sono stati doppiati. Alla fine, il Team USA si è classificato solo ottavo con 65 punti. Roger DeCoster analizza il risultato.

Dopo i risultati di sabato delle gare di qualificazione, era già chiaro che la squadra americana non sarebbe stata in grado di correre per la vittoria quest'anno. Le ragioni della prestazione relativamente scarsa degli americani sono molteplici. Quest'anno la partecipazione del Team USA è stata a lungo messa in discussione. A questo proposito, è lodevole che gli americani si siano recati in Europa con una squadra e abbiano affrontato la competizione. Senza la partecipazione della squadra a stelle e strisce, il Motocross delle Nazioni non sarebbe lo stesso.

Inutile dire che il boss del team Roger DeCoster non si è accontentato dell'8° posto alla fine della giornata. Nella prima gara, il debuttante in MXGP Aaron Plessinger è stato comunque in grado di tenere il passo dei piloti di punta e ha concluso al 5° posto. Nella seconda gara(OPEN/MX2), il pilota MX2 RJ Hampshire su Husqvarna 250 ha comunque concluso al 10° posto.

La terza gara(OPEN/MX2) è stata disastrosa: Entrambi i piloti statunitensi sono stati doppiati e hanno concluso al 18° posto(Plessinger) e al 20°(Craig).

DeCoster spiega la situazione: "All'inizio è stato difficile schierare una squadra. Alcuni corridori hanno cambiato squadra. La stagione statunitense è stata estremamente lunga quest'anno [nota: a causa dell'aggiunta dei playoff SMX] e abbiamo dovuto fare i conti con assenze dovute a infortuni. Inoltre, i team statunitensi hanno iniziato i test Supercross per il prossimo anno prima che noi partissimo per l'Europa. Negli Stati Uniti l'attenzione è chiaramente rivolta al Supercross".

Ci sono stati anche problemi tecnici a Ernée: prima dell'ultima gara, l'ammortizzatore della Husqvarna di RJ Hampshire è stato frettolosamente rimosso e installato sulla moto di Christian Craig. "I ragazzi hanno fatto del loro meglio, ma non è stato sufficiente. Fino alla seconda gara pensavo che potessimo ancora lottare per il 5°-6° posto. A quel punto eravamo in P5, a soli 2 punti dalla Germania quarta e a soli 5 punti dal podio. Ma poi nell'ultima gara siamo crollati completamente e siamo stati addirittura doppiati".

Cosa bisogna fare per riportare Team USA ai vertici? DeCoster analizza: "Dobbiamo tornare a competere con i migliori piloti che abbiamo. Ma questo dipende da molte cose. Prima di tutto, le squadre devono andare d'accordo. Alcuni piloti volevano iniziare, ma le squadre non hanno voluto appoggiarli".

Risultati MXoN 2023:

1° Francia, 14 punti

2° Australia, 34

3° Italia, 43

4° Germania, 47

5° Belgio, 55

6° Svizzera, 55

7° Spagna, 59

8° USA, 65

9. Slovenia, 85

10. Gran Bretagna, 89