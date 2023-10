Roger DeCoster, Diretor de Equipa, sobre a Equipa dos EUA

O atual campeão dos EUA não foi competitivo em nenhum momento em Ernée. Na terceira corrida, os dois pilotos americanos foram ultrapassados. No final, a Equipa dos EUA terminou apenas em 8º lugar com 65 pontos. Roger DeCoster analisa o resultado.

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

Após os resultados de sábado das corridas de qualificação, já era evidente que a equipa americana não poderia correr para a vitória este ano. As razões para o desempenho comparativamente fraco dos americanos são múltiplas. Este ano, a participação da equipa dos EUA esteve mesmo completamente em causa durante muito tempo. Nesse sentido, é de louvar que os americanos tenham viajado para a Europa com uma equipa e enfrentado a concorrência. Sem a participação da equipa "stars and stripes", o Motocross das Nações não seria o mesmo.

Escusado será dizer que o chefe de equipa Roger DeCoster não ficou satisfeito com o 8º lugar no final do dia. Na primeira corrida, Aaron Plessinger, titular da MXGP, ainda foi capaz de acompanhar os pilotos de topo e terminou em 5º. Na segunda corrida(OPEN/MX2), o piloto da MX2 RJ Hampshire na 250 Husqvarna ainda terminou em P10.

A terceira corrida(OPEN/MX2) foi desastrosa: Ambos os pilotos americanos foram ultrapassados e terminaram em 18º(Plessinger) e 20º(Craig).

DeCoster explica a situação: "No início era difícil ter uma equipa. Alguns ciclistas mudaram de equipa. A época dos EUA foi extremamente longa este ano [nota: devido à adição dos playoffs SMX] e tivemos de lidar com ausências devido a lesões. Além disso, as equipas americanas começaram os testes de Supercross para o próximo ano antes de partirmos para a Europa. Nos EUA, o foco está claramente no Supercross".

Houve também problemas técnicos em Ernée: antes da última corrida, o amortecedor da Husqvarna de RJ Hampshire foi retirado à pressa e instalado na mota de Christian Craig. "Os rapazes deram o seu melhor, mas não foi suficiente. Até à segunda corrida pensei que ainda podíamos lutar pelo 5º ou 6º lugar. Nessa altura estávamos em P5, apenas a 2 pontos da Alemanha em 4º e a 5 pontos de um pódio. Mas depois, na última corrida, caímos completamente e até fomos ultrapassados."

O que é preciso fazer para que a equipa dos EUA volte ao topo? DeCoster analisa: "Temos de voltar a competir com os melhores pilotos que temos. Mas isso depende de muitas coisas. Em primeiro lugar, as equipas têm de acompanhar. Alguns pilotos queriam começar, mas as equipas não quiseram apoiar."

Resultados do MXoN 2023:

1º França, 14 pontos

2º Austrália, 34

3º Itália, 43

4º Alemanha, 47

5º Bélgica, 55

6º Suíça, 55

7º Espanha, 59

8º EUA, 65

9ª Eslovénia, 85

10ª Grã-Bretanha, 89