Längenfelder (GASGAS): "No es fácil contra los 450".

En el 76º Motocross de las Naciones celebrado en Ernée (Francia), Simon Längenfelder pilotó su GASGAS MX2. El piloto de 19 años tuvo un poco de mala suerte en algunos momentos, pero no se dejó amilanar y lo dio todo. El sábado se celebraron las clasificatorias dentro de cada clase. Así que el piloto de Franconia sólo tuvo que enfrentarse a caras conocidas en la pista. Sólo el héroe local Tom Vialle (KTM) fue capaz de arrebatarle el liderato en la última vuelta y relegar a Längenfelder al segundo puesto.

El domingo, las categorías se mezclaron y en el choque entre MXGP y MX2, las motos más pequeñas lo pasaron naturalmente peor. No obstante, Längenfelder salió a por todas y se aseguró una buena posición de salida. "He salido muy bien. Luego, por desgracia, he rodado demasiado apretado, estaba un poco rígido y me ha dado un ligero tirón en el brazo. Esperaba que se me pasara, pero ha sido así toda la carrera. Sólo mejoró un poco al final. El trazado y la carrera contra las 450 no eran fáciles. Por eso el 14º puesto estaba bien", explicó Längenfelder en una entrevista con SPEEDWEEK.com.

Tras un breve descanso, se pasó directamente a la segunda carrera. Esta vez, MX2 se enfrentó a la categoría Open, en la que se permitía competir a motos de 250cc a 450cc. La mayoría de los pilotos de MX optaron por la moto grande. "Estaba aún más motivado para la segunda carrera porque la categoría Open no era tan fuerte como MXGP. No hice una salida perfecta y me quedé en medio. Entonces dos personas se cayeron delante de mí y no pude apartarme. Les he pasado por encima y también me he caído, igual que otros diez pilotos", describió el piloto de GASGAS. "Iba casi último, pero enseguida volví a sentirme bien. He podido remontar hasta el 11º puesto porque lo he dado todo. Por desgracia, al final no fue suficiente para conseguir el tercer puesto, pero aún así fue genial".

Con los resultados de Ken Roczen (2/3) y Tom Koch (17/25), el equipo alemán logró un excelente cuarto puesto.

Carrera 3: OPEN/MXGP

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Ken Roczen (D), Suzuki

3º Maxime Renaux (F), Yamaha

4º Jorge Prado (E), GASGAS

5º Tim Gajser (SLO), Honda

6º Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7º Romain Febvre (F), Kawasaki

8º Alberto Forato (I), KTM

9º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

10º Liam Everts (B), KTM

11º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

12º Harri Kullas (EST), Yamaha

13º Ben Watson (GB), Beta

14º Jago Geerts (B), Yamaha

15º Valentin Guillod (CH), Honda

16º Dean Ferris (AUS), Yamaha

17º Pauls Jonass (LT), Honda

18º Aaron Plessinger (USA), KTM

19º Alvin Östlund (S), Honda

20º Christian Craig (USA), Husqvarna

21º Tanel Leok (EST), Husqvarna

...

25º Tom Koch (D), KTM

Carrera 2: OPEN/MX2

1º Maxime Renaux (F), Yamaha

2º Tom Vialle (F), KTM

3º Liam Everts (B), KTM

4º Andrea Adamo (I), KTM

5º Hunter Lawrence (AUS), Honda

6º Valentin Guillod (CH), Honda

7º Rubén Fernández (E), Honda

8º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

9º Kay de Wolf (NL), Husqvarna

10º RJ Hampshire (USA), Husqvarna

11º Simon Längenfelder (D), GASGAS

12º Dean Ferris (AUS), Yamaha

13º Camden Mc Lellan (ZA), Honda

14º Jan Pancar (SLO), KTM

15º Josh Gilbert (GB), Honda

16º Christian Craig (USA), Husqvarna

17º Tom Koch (D), KTM

18º Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna

19º Lucas Coenen (B), Husqvarna

20º Harri Kullas (EST), Yamaha

21º Kevin Horgmo (N), Kawasaki

22º Oriol Oliver (E), KTM

...

DNS: Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

Carrera 1: MXGP/MX2

1º Romain Febvre (F), Kawasaki

2º Jorge Prado (E), GASGAS

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5º Aaron Plessinger (USA), KTM

6º Jett Lawrence (AUS), Honda

7º Tim Gajser (SLO), Honda

8º Tom Vialle (F), KTM

9º Jago Geerts (B), Yamaha

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda

11º Kay de Wolf (NL), Husqvarna

12º Alberto Forato (I), KTM

13º Pauls Jonass (LAT), Honda

14º Simon Längenfelder (D), GASGAS

15º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

16º RJ Hampshire (USA), Husqvarna

17º Ben Watson (GB), Beta

18º Andrea Adamo (I), KTM

19º Lucas Coenen (B), Husqvarna

20º Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna

...

24º Oriol Oliver (E), KTM

25º Jan Pancar (SLO), KTM

26º Gody Cooper (NZL), GASGAS

27º Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Resultado de la clasificación por naciones:

1º Francia, 14 puntos

2º Australia, 34

3º Italia, 43

4º Alemania, 47

5º Bélgica, 55

6º Suiza, 55

7º España, 59

8º ESTADOS UNIDOS, 65

9º Eslovenia, 85

10º Gran Bretaña, 89

11º Estonia, 91

12. Letonia, 109

13. Sudáfrica, 127

14. Nueva Zelanda, 137

15. República Checa, 150

16. Noruega, 157

17. Brasil, 159

18. Finlandia, 171

19. Países Bajos, 44/DNS

20. Suecia, 106