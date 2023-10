Längenfelder (GASGAS) : "Pas facile contre les 450".

Lors du 76e Motocross des Nations à Ernée, en France, Simon Längenfelder a effectué son GASGAS MX2. Le jeune homme de 19 ans a été un peu malchanceux par endroits, mais il ne s'est pas laissé décourager et a tout donné. Le samedi, les qualifications se sont déroulées dans une seule catégorie. Ainsi, le Franconien n'a dû affronter que des visages connus sur la piste. Seul le matador local Tom Vialle (KTM) a pu s'emparer de la tête dans le dernier tour et reléguer Längenfelder à la deuxième place.

Le dimanche, les catégories ont été mélangées et lors de la rencontre entre MXGP et MX2, les petites motos ont naturellement eu plus de mal. Längenfelder s'est néanmoins élancé de la porte d'entrée et s'est assuré une bonne base de départ. "J'ai pris un très bon départ ! Ensuite, j'ai malheureusement roulé un peu trop près, j'étais un peu raide et j'ai eu un léger pompage des bras. J'espérais que cela disparaisse, mais c'est resté pendant toute la course. Ce n'est qu'à la fin que cela s'est un peu amélioré. Le circuit et la course contre les 450 n'étaient pas faciles. C'est pourquoi la 14e place était correcte", a expliqué Längenfelder lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

Après une courte pause, la deuxième manche a eu lieu immédiatement. Cette fois-ci, le MX2 a rencontré la catégorie Open, dans laquelle on pouvait rouler de 250cc à 450cc. La plupart des pilotes MX ont opté pour la big bike. "Pour la deuxième course, j'étais encore plus motivé car la catégorie Open n'était pas aussi forte que la MXGP. Je n'ai pas pris un départ parfait et je me suis retrouvé au milieu. Deux personnes sont tombées devant moi et je n'ai pas pu les éviter. Je suis passé par-dessus et je suis aussi tombé, comme dix autres pilotes", a expliqué le pilote GASGAS. "J'étais presque dernier, mais je me suis vite senti à nouveau bien. J'ai pu remonter jusqu'à la 11e place parce que j'ai vraiment tout donné. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour la troisième place à la fin, mais c'était quand même extrêmement cool".

Les résultats de Ken Roczen (2/3) et de Tom Koch (17/25) ont permis à l'équipe allemande d'obtenir une excellente quatrième place.

Course 3 : OPEN/MXGP

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Ken Roczen (D), Suzuki

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Jorge Prado (E), GASGAS

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7. Romain Febvre (F), Kawasaki

8. Alberto Forato (I), KTM

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

10. Liam Everts (B), KTM

11. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

12. Harri Kullas (EST), Yamaha

13. Ben Watson (GB), Beta

14. Jago Geerts (B), Yamaha

15. Valentin Guillod (CH), Honda

16. Dean Ferris (AUS), Yamaha

17. Pauls Jonass (LT), Honda

18. Aaron Plessinger (USA), KTM

19. Alvin Östlund (S), Honda

20. Christian Craig (USA), Husqvarna

21. Tanel Leok (EST), Husqvarna

...

25. Tom Koch (D), KTM

Course 2 : OPEN/MX2

1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Liam Everts (B), KTM

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Hunter Lawrence (AUS), Honda

6. Valentin Guillod (CH), Honda

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

10. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

11. Simon Längenfelder (D), GASGAS

12. Dean Ferris (AUS), Yamaha

13. Camden Mc Lellan (ZA), Honda

14. Jan Pancar (SLO), KTM

15. Josh Gilbert (GB), Honda

16. Christian Craig (USA), Husqvarna

17. Tom Koch (D), KTM

18. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna

19. Lucas Coenen (B), Husqvarna

20. Harri Kullas (EST), Yamaha

21. Kevin Horgmo (N), Kawasaki

22. Oriol Oliver (E), KTM

...

DNS : Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

Course 1 : MXGP/MX2

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5. Aaron Plessinger (USA), KTM

6. Jett Lawrence (AUS), Honda

7. Tim Gajser (SLO), Honda

8. Tom Vialle (F), KTM

9. Jago Geerts (B), Yamaha

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

12. Alberto Forato (I), KTM

13. Pauls Jonass (LAT), Honda

14. Simon Längenfelder (D), GASGAS

15. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

16. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

17. Ben Watson (GB), Beta

18. Andrea Adamo (I), KTM

19. Lucas Coenen (B), Husqvarna

20. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna

...

24. Oriol Oliver (E), KTM

25. Jan Pancar (SLO), KTM

26. Gody Cooper (NZL), GASGAS

27. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Résultat du classement par nations :

1. France, 14 points

2. Australie, 34

3. Italie, 43

4. Allemagne, 47

5. Belgique, 55

6. Suisse, 55

7. Espagne, 59

8. ÉTATS-UNIS, 65

9. Slovénie, 85

10. Grande-Bretagne, 89

11. Estonie, 91

12. Lettonie, 109

13. Afrique du Sud, 127

14. Nouvelle-Zélande, 137

15. République tchèque, 150

16. Norvège, 157

17. Brésil, 159

18. Finlande, 171

19. Pays-Bas, 44/DNS

20. Suède, 106