Längenfelder (GASGAS): "Non è facile contro le 450".

Al 76° Motocross delle Nazioni di Ernée, in Francia, Simon Längenfelder ha corso con la sua MX2 GASGAS. Il 19enne ha avuto un po' di sfortuna in alcuni punti, ma non si è lasciato scoraggiare e ha dato il massimo. Sabato, le qualifiche si sono svolte all'interno di ogni classe. Così il pilota della Franconia ha dovuto affrontare solo volti noti in pista. Solo l'eroe locale Tom Vialle (KTM) è riuscito a strappare la testa della corsa nell'ultimo giro e a relegare Längenfelder al secondo posto.

Domenica, le classi erano miste e nello scontro tra MXGP e MX2, le moto più piccole hanno avuto naturalmente più difficoltà. Tuttavia, Längenfelder è partito benissimo e si è assicurato una buona posizione di partenza. "Ho fatto un'ottima partenza! Poi, purtroppo, ho guidato un po' troppo stretto, ero un po' rigido e ho avuto un leggero fastidio al braccio. Speravo che passasse, ma è rimasto per tutta la gara. È migliorato solo un po' alla fine. La pista e anche la guida contro le 450 non erano facili. Per questo il 14° posto va bene", ha spiegato Längenfelder in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Dopo una breve pausa, si è passati direttamente alla seconda gara. Questa volta la MX2 ha incontrato la categoria Open, in cui potevano gareggiare le cilindrate da 250 a 450 cc. La maggior parte dei piloti MX ha optato per la moto grande. "Ero ancora più motivato per la seconda gara, perché la classe Open non era così forte come la MXGP. Non ho fatto una partenza perfetta e mi sono trovato nel mezzo. Poi due persone sono cadute davanti a me e non sono riuscito a liberarmi. Li ho investiti e sono caduto, proprio come altri dieci piloti", ha raccontato il pilota GASGAS. "Ero quasi ultimo, ma mi sono sentito subito bene. Sono riuscito a risalire fino all'11° posto perché ho dato davvero tutto. Purtroppo alla fine non è bastato per il terzo posto, ma è stato comunque molto bello".

Con i risultati di Ken Roczen (2/3) e Tom Koch (17/25), il team tedesco ha ottenuto un ottimo quarto posto.

Gara 3: OPEN/MXGP

1° Jett Lawrence (AUS), Honda

2° Ken Roczen (D), Suzuki

3° Maxime Renaux (F), Yamaha

4° Jorge Prado (E), GASGAS

5° Tim Gajser (SLO), Honda

6° Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7° Romain Febvre (F), Kawasaki

8° Alberto Forato (I), KTM

9° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

10° Liam Everts (B), KTM

11° Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

12° Harri Kullas (EST), Yamaha

13° Ben Watson (GB), Beta

14° Jago Geerts (B), Yamaha

15° Valentin Guillod (CH), Honda

16° Dean Ferris (AUS), Yamaha

17° Pauls Jonass (LT), Honda

18° Aaron Plessinger (USA), KTM

19° Alvin Östlund (S), Honda

20° Christian Craig (USA), Husqvarna

21° Tanel Leok (EST), Husqvarna

...

25° Tom Koch (D), KTM

Gara 2: OPEN/MX2

1° Maxime Renaux (F), Yamaha

2° Tom Vialle (F), KTM

3° Liam Everts (B), KTM

4° Andrea Adamo (I), KTM

5° Hunter Lawrence (AUS), Honda

6° Valentin Guillod (CH), Honda

7° Ruben Fernandez (E), Honda

8° Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

9° Kay de Wolf (NL), Husqvarna

10° RJ Hampshire (USA), Husqvarna

11° Simon Längenfelder (D), GASGAS

12° Dean Ferris (AUS), Yamaha

13° Camden Mc Lellan (ZA), Honda

14° Jan Pancar (SLO), KTM

15° Josh Gilbert (GB), Honda

16° Christian Craig (USA), Husqvarna

17° Tom Koch (D), KTM

18° Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna

19° Lucas Coenen (B), Husqvarna

20° Harri Kullas (EST), Yamaha

21° Kevin Horgmo (N), Kawasaki

22° Oriol Oliver (E), KTM

...

DNS: Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

Gara 1: MXGP/MX2

1° Romain Febvre (F), Kawasaki

2° Jorge Prado (E), GASGAS

3° Ken Roczen (D), Suzuki

4° Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5° Aaron Plessinger (USA), KTM

6° Jett Lawrence (AUS), Honda

7° Tim Gajser (SLO), Honda

8° Tom Vialle (F), KTM

9° Jago Geerts (B), Yamaha

10° Hunter Lawrence (AUS), Honda

11° Kay de Wolf (NL), Husqvarna

12° Alberto Forato (I), KTM

13° Pauls Jonass (LAT), Honda

14° Simon Längenfelder (D), GASGAS

15° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

16° RJ Hampshire (USA), Husqvarna

17° Ben Watson (GB), Beta

18° Andrea Adamo (I), KTM

19° Lucas Coenen (B), Husqvarna

20° Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna

...

24° Oriol Oliver (E), KTM

25° Jan Pancar (SLO), KTM

26° Gody Cooper (NZL), GASGAS

27° Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Risultato della classifica per nazioni:

1° Francia, 14 punti

2° Australia, 34

3° Italia, 43

4° Germania, 47

5° Belgio, 55

6° Svizzera, 55

7° Spagna, 59

8° USA, 65

9. Slovenia, 85

10° Gran Bretagna, 89

11. Estonia, 91

12. Lettonia, 109

13. Sudafrica, 127

14. Nuova Zelanda, 137

15. Repubblica Ceca, 150

16. Norvegia, 157

17 Brasile, 159

18. Finlandia, 171

19. Paesi Bassi, 44/DNS

20. Svezia, 106