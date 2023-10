Längenfelder (GASGAS): "Não é fácil contra as 450".

A Equipa Alemã estava fortemente posicionada para o MXoN em Ernée com Ken Roczen (Suzuki), Tom Koch (KTM) e Simon Längenfelder (GASGAS). Längenfelder foi particularmente convincente na batalha com a mota MX2 contra os pilotos das 450.

No 76º Motocross das Nações, em Ernée, França, Simon Längenfelder correu com a sua GASGAS MX2. O jovem de 19 anos teve um pouco de azar em alguns sítios, mas não se deixou perturbar e deu o seu melhor. No sábado, as eliminatórias foram disputadas dentro de cada classe. Assim, o piloto de Franconia só teve de lidar com caras conhecidas na pista. Apenas o herói local Tom Vialle (KTM) foi capaz de conquistar a liderança na última volta e relegar Längenfelder para o segundo lugar.

No domingo, as classes foram misturadas e no confronto entre MXGP e MX2, as motos mais pequenas tiveram naturalmente mais dificuldades. No entanto, Längenfelder arrancou de forma soberba e assegurou uma boa posição de partida. "Tive um arranque muito bom! Depois, infelizmente, andei um pouco apertado demais, estava um pouco rígido e tive uma ligeira dor no braço. Estava à espera que desaparecesse, mas manteve-se durante toda a corrida. Só melhorou um pouco no final. A pista e também a corrida contra as 450 não foi fácil. É por isso que o 14º lugar foi bom," explicou Längenfelder numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Depois de uma pequena pausa, foi direto para a segunda corrida. Desta vez, a MX2 encontrou-se com a categoria Open, onde as 250cc a 450cc podiam correr. A maioria dos pilotos de MX optou pela mota grande. "Estava ainda mais motivado para a segunda corrida porque a classe Open não era tão forte como a MXGP. Não tive um arranque perfeito e fiquei a meio. Depois duas pessoas caíram à minha frente e não consegui sair do caminho. Atropelei-o e também caí - tal como outros dez pilotos", descreveu o piloto da GASGAS. "Estava quase em último, mas rapidamente voltei a sentir-me bem. Consegui chegar ao 11º lugar porque dei tudo por tudo. Infelizmente, não foi suficiente para o terceiro lugar no final, mas mesmo assim foi extremamente fixe."

Com os resultados de Ken Roczen (2/3) e Tom Koch (17/25), a equipa alemã conseguiu um excelente quarto lugar.

Corrida 3: OPEN/MXGP

1º Jett Lawrence (AUS), Honda

2º Ken Roczen (D), Suzuki

3º Maxime Renaux (F), Yamaha

4º Jorge Prado (E), GASGAS

5º Tim Gajser (SLO), Honda

6º Jeremy Seewer (CH), Yamaha

7º Romain Febvre (F), Kawasaki

8º Alberto Forato (I), KTM

9º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

10º Liam Everts (B), KTM

11º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

12º Harri Kullas (EST), Yamaha

13º Ben Watson (GB), Beta

14º Jago Geerts (B), Yamaha

15º Valentin Guillod (CH), Honda

16º Dean Ferris (AUS), Yamaha

17º Pauls Jonass (LT), Honda

18º Aaron Plessinger (EUA), KTM

19º Alvin Östlund (S), Honda

20º Christian Craig (EUA), Husqvarna

21º Tanel Leok (EST), Husqvarna

...

25º Tom Koch (D), KTM

Corrida 2: OPEN/MX2

1º Maxime Renaux (F), Yamaha

2º Tom Vialle (F), KTM

3º Liam Everts (B), KTM

4º Andrea Adamo (I), KTM

5º Hunter Lawrence (AUS), Honda

6º Valentin Guillod (CH), Honda

7º Ruben Fernandez (E), Honda

8º Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

9º Kay de Wolf (NL), Husqvarna

10º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna

11º Simon Längenfelder (D), GASGAS

12º Dean Ferris (AUS), Yamaha

13º Camden Mc Lellan (ZA), Honda

14º Jan Pancar (SLO), KTM

15º Josh Gilbert (GB), Honda

16º Christian Craig (EUA), Husqvarna

17º Tom Koch (D), KTM

18º Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna

19º Lucas Coenen (B), Husqvarna

20º Harri Kullas (EST), Yamaha

21º Kevin Horgmo (N), Kawasaki

22º Oriol Oliver (E), KTM

...

DNS: Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

Corrida 1: MXGP/MX2

1º Romain Febvre (F), Kawasaki

2º Jorge Prado (E), GASGAS

3º Ken Roczen (D), Suzuki

4º Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5º Aaron Plessinger (EUA), KTM

6º Jett Lawrence (AUS), Honda

7º Tim Gajser (SLO), Honda

8º Tom Vialle (F), KTM

9º Jago Geerts (B), Yamaha

10º Hunter Lawrence (AUS), Honda

11º Kay de Wolf (NL), Husqvarna

12º Alberto Forato (I), KTM

13º Pauls Jonass (LAT), Honda

14º Simon Längenfelder (D), GASGAS

15º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

16º RJ Hampshire (EUA), Husqvarna

17º Ben Watson (GB), Beta

18º Andrea Adamo (I), KTM

19º Lucas Coenen (B), Husqvarna

20º Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna

...

24º Oriol Oliver (E), KTM

25º Jan Pancar (SLO), KTM

26º Gody Cooper (NZL), GASGAS

27º Arnaud Tonus (CH), Yamaha

Resultado da classificação das nações:

1º França, 14 pontos

2º Austrália, 34

3º Itália, 43

4º Alemanha, 47

5º Bélgica, 55

6º Suíça, 55

7º Espanha, 59

8º EUA, 65

9ª Eslovénia, 85

10º Grã-Bretanha, 89

11º Estónia, 91

12. Letónia, 109

13. África do Sul, 127

14. Nova Zelândia, 137

15. República Checa, 150

16. Noruega, 157

17. Brasil, 159

18. Finlândia, 171

19. Países Baixos, 44/DNS

20. Suécia, 106