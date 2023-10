Tim Gajser : laisser la position de départ à son coéquipier

Tim Gajser, la star du MXGP Honda, s'est plaint de sa propre performance lors du Motocross of Nations d'Ernée et a dû admettre qu'il n'y avait pas de place pour Jett Lawrence en ce moment.

Pour les as européens, le "MXoN" a marqué la fin de la saison. Sur une piste glissante qui a surtout posé des problèmes aux stars américaines, les Européens ont été forts. Seul Jett Lawrence (20 ans) n'a pas fait le poids face aux pilotes GP. Samedi, Lawrence a pratiquement dépassé les as européens comme Febvre, Seewer et Gajser.

Lastar du HRC Tim Gajser (27 ans) a dû laisser passer son collègue de marque australien dans le dernier tour de la première course du dimanche, lors de sa course de rattrapage déchaînée. Fait intéressant : avant la course, Gajser avait laissé la position de départ intérieure (P8) à son collègue MX2 Jan Pancar (KTM) et est donc arrivé au premier virage de très loin.

"C'était sympa de terminer la saison ici, même si j'ai le sentiment que mes résultats auraient pu être meilleurs", a confirmé Gajser, qui a visiblement eu du mal avec la piste très lisse et sèche, surtout le samedi.

Le quintuple champion du monde n'a pas réussi à se hisser devant dans les deux courses du dimanche, n'étant que P10 après le premier tour de la première course. "Les 7e et 5e places ne correspondent pas à ce que j'aimerais vraiment être en course. Mais c'était dur, quand on ne parvient pas à prendre le départ, de faire des bonds en avant face à une telle concurrence".

Gajser a tout de même pu se consoler avec la P9 pour la Slovénie - par exemple encore avant la Grande-Bretagne : "C'était quand même un bon résultat global avec une 9e place, ce qui est notre meilleur résultat jusqu'à présent. Je suis donc comblé et je tiens à féliciter Jan [Pancar] et Miha [Bubnic] pour leur performance de pilotage. Maintenant, l'accent change pour 2024 et j'ai hâte de travailler avec l'équipe pour essayer de remporter un autre titre mondial".

Résultat du classement par nation du MXoN, Ernée (8.10.) :

1. France, 14 points

2. Australie, 34

3. Italie, 43

4. Allemagne, 47

5. Belgique, 55

6. Suisse, 55

7. Espagne, 59

8. ÉTATS-UNIS, 65

9. Slovénie, 85

10. Grande-Bretagne, 89

11. Estonie, 91

12. Lettonie, 109

13. Afrique du Sud, 127

14. Nouvelle-Zélande, 137

15. République tchèque, 150

16. Norvège, 157

17. Brésil, 159

18. Finlande, 171

19. Pays-Bas, 44/DNS

20. Suède, 106