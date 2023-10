Tim Gajser: lascia la posizione di partenza al compagno di squadra

Per gli assi europei, l'"MXoN" ha rappresentato la fine della stagione. Gli europei si sono dimostrati forti sulla pista scivolosa, creando problemi soprattutto alle star statunitensi. Solo Jett Lawrence (20) non è stato all'altezza dei piloti del GP. Sabato, Lawrence ha quasi superato gli assi europei come Febvre, Seewer e Gajser.

Nellaprima gara di domenica, la stella dell'HRC Tim Gajser (27) ha dovuto lasciare che il suo collega australiano lo passasse all'ultimo giro del suo scatenato inseguimento. Curiosità: Gajser aveva lasciato la posizione di partenza interna (P8) al suo collega della MX2 Jan Pancar (KTM) prima della gara, quindi è entrato nella prima curva da molto lontano.

"È stato bello concludere la stagione qui, anche se ritengo che i miei risultati avrebbero potuto essere migliori", ha confermato Gajser, che ha avuto visibilmente problemi con la pista molto scivolosa e asciutta, soprattutto sabato.

Il cinque volte campione del mondo non è riuscito a risalire in nessuna delle due gare di domenica, e nella prima gara era solo in P10 dopo il primo giro. "Il settimo e il quinto posto non sono i posti in cui vorrei essere nelle gare. Ma è stata dura quando non si riesce a partire per fare dei balzi in avanti contro una tale concorrenza".

Tuttavia, Gajser ha potuto consolarsi con il P9 per la Slovenia - davanti alla Gran Bretagna, per esempio: "È stato comunque un buon risultato complessivo con il P9, che è il nostro miglior risultato finora. Sono molto soddisfatto e voglio congratularmi con Jan [Pancar] e Miha [Bubnic] per le loro prestazioni di guida". Ora l'attenzione si sposta sul 2024 e non vedo l'ora di lavorare con la squadra per cercare di vincere un altro titolo di Campione del Mondo".

Risultati del Campionato delle Nazioni MXoN, Ernée (8/10):

1. Francia, 14 punti

2° Australia, 34

3° Italia, 43

4° Germania, 47

5° Belgio, 55

6° Svizzera, 55

7° Spagna, 59

8° USA, 65

9. Slovenia, 85

10° Gran Bretagna, 89

11. Estonia, 91

12. Lettonia, 109

13. Sudafrica, 127

14. Nuova Zelanda, 137

15. Repubblica Ceca, 150

16. Norvegia, 157

17 Brasile, 159

18. Finlandia, 171

19. Paesi Bassi, 44/DNS

20. Svezia, 106