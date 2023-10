Tim Gajser: Deixar a posição de partida para o colega de equipa

A estrela da MXGP Honda, Tim Gajser, lutou com o seu próprio desempenho no Motocross das Nações em Ernée e teve de admitir que não está à altura de Jett Lawrence neste momento.

Para os ases europeus, o "MXoN" foi o final da época. Os europeus foram fortes na pista escorregadia, o que causou problemas às estrelas americanas em particular. Apenas Jett Lawrence (20) não foi páreo para nenhum dos pilotos do GP. No sábado, Lawrence quase ultrapassou os ases europeus como Febvre, Seewer e Gajser.

Naprimeira corrida de domingo, a estrela da HRC Tim Gajser (27) teve de deixar passar o seu colega de marca australiano na última volta da sua perseguição desenfreada. Curiosidade: Gajser tinha deixado a posição interior de partida (P8) para o seu colega da MX2 Jan Pancar (KTM) antes da corrida, pelo que entrou na primeira curva muito afastado.

"Foi bom terminar a época aqui, apesar de sentir que os meus resultados podiam ter sido melhores," confirmou Gajser, que visivelmente teve problemas com a pista muito escorregadia e seca, especialmente no Sábado.

O pentacampeão mundial não conseguiu subir de posição em nenhuma das corridas de domingo, e estava apenas em P10 após a primeira volta da primeira corrida. "O sétimo e o quinto lugares não são onde eu realmente quero estar nas corridas. Mas foi difícil quando não se tem o arranque para dar saltos em frente contra esta concorrência."

No entanto, Gajser conseguiu consolar-se com o P9 para a Eslovénia - à frente da Grã-Bretanha, por exemplo: "Ainda assim, foi um bom resultado geral com o P9, que é o nosso melhor resultado até agora. Estou muito contente e quero felicitar o Jan [Pancar] e o Miha [Bubnic] pelo seu desempenho. Agora o foco muda para 2024 e estou ansioso por trabalhar com a equipa e tentar ganhar outro título do Campeonato do Mundo."

Resultado do Campeonato das Nações MXoN, Ernée (8/10):

1. França, 14 pontos

2º Austrália, 34

3º Itália, 43

4º Alemanha, 47

5º Bélgica, 55

6º Suíça, 55

7º Espanha, 59

8º EUA, 65

9ª Eslovénia, 85

10º Grã-Bretanha, 89

11º Estónia, 91

12. Letónia, 109

13. África do Sul, 127

14. Nova Zelândia, 137

15. República Checa, 150

16. Noruega, 157

17. Brasil, 159

18. Finlândia, 171

19. Países Baixos, 44/DNS

20. Suécia, 106