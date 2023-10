Aaron Plessinger (KTM) reflexiona sobre Ernée

Por supuesto que es genial empezar el Motocross de las Naciones con la salida número 1 en una superficie roja. Pero para un piloto es el mayor castigo ser doblado en una carrera, especialmente con el número 1. Esto es lo que le ocurrió a Aaron Plessinger en Ernée el pasado domingo en la decisiva tercera carrera OPEN/MXGP.

Tanto el piloto de MXGP Aaron Plessinger (KTM) como el de OPEN Christian Craig fueron doblados por delante. Plessinger terminó en 18ª posición y Craig en P20. En la clasificación por equipos, los estadounidenses cayeron del 5º puesto tras la segunda carrera(OPEN/MX2) al 8º. En la clasificación por clases individuales, Plessinger terminó noveno con un resultado de 5-18. Craig terminó octavo en la clase OPEN con un resultado de 16-20. Craig se enfrentó a una enorme presión de expectación en el MXoN: "La gente no mentía cuando decía que te enfrentas a una presión extrema".

Entonces, ¿tuvieron los americanos demasiada presión, sufrieron el jet lag, tienen demasiadas carreras en los huesos o simplemente ya no son competitivos? El jefe del equipo, Roger DeCoster, ve claramente los problemas de su equipo en la tercera carrera. "Después de la segunda carrera, teníamos incluso opciones de acabar en el podio", afirma. "Luego todo se torció en la tercera carrera".

"No estoy seguro de lo que pasó en la segunda carrera", reflexiona Plessinger. "Empecé en el mediocampo y caí en picado a mitad de carrera. Puede que las 32 carreras que hemos disputado este año me hayan pasado factura. Nunca había visto un circuito así en casa. El sol cegaba casi por todas partes y estos chicos conducen muy duro. Era una locura total. Apenas podía ver las roderas y había algunas líneas poco ortodoxas, pero no pude encontrarlas en esta pista. En general, hemos tenido suerte de poder volver a casa de una pieza. Aún así, fue una gran sensación poder representar a mi país. Es una pena que no hayamos subido al podio, pero era mi primera carrera en el extranjero y ha sido muy emocionante. Significa mucho para mí haber representado a Estados Unidos aquí. Ahora volveremos, nos tomaremos un descanso y nos prepararemos para la temporada de Supercross ".