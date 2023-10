Aaron Plessinger (KTM) rumine sur Ernée

C'est évidemment super cool de prendre le départ du Motocross des Nations avec le numéro 1 sur un terrain rouge. Mais pour un coureur, se faire doubler dans une course - surtout avec le numéro 1 - est la punition suprême - c'est ce qui est arrivé à Aaron Plessinger à Ernée dimanche dernier lors de la troisième course décisive OPEN/MXGP.

Le pilote MXGP Aaron Plessinger (KTM) et le pilote OPEN Christian Craig ont tous deux été dépassés par la tête de course. Plessinger a terminé à la 18e place et Craig à la 20e. Au classement par équipe, les Américains ont chuté de la 5e place après la deuxième course(OPEN/MX2) à la 8e place. Dans le classement individuel des classes, Plessinger a terminé neuvième avec un résultat de 5-18. Craig a quant à lui terminé huitième dans la classe OPEN avec un résultat de 16-20. Craig s'est vu confronté à une énorme pression d'attente au MXoN: "Les gens ne mentaient pas quand ils disaient que vous étiez soumis à une pression extrême".

Les Américains avaient-ils donc trop de pression, souffraient-ils du décalage horaire, ont-ils trop de courses dans les os ou ne sont-ils tout simplement plus compétitifs ? Le chef d'équipe Roger DeCoster voit clairement les problèmes de son équipe dans la troisième course. "Après la deuxième course, nous avions encore des chances de podium", constate-t-il. "Lors de la troisième course, tout est simplement allé de travers".

"Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé dans la deuxième course", rumine Plessinger. "Je suis parti en milieu de peloton et j'ai massivement lâché prise à mi-course. Peut-être que les 32 courses que nous avons eues cette année ont fait des dégâts. Je n'avais encore jamais vu un tel parcours chez moi. Le soleil était presque partout éblouissant et ces gars-là roulent vraiment dur. C'était complètement fou. Je voyais à peine les ornières et il y avait des lignes peu orthodoxes, mais je ne pouvais tout simplement pas les trouver sur ce circuit. Dans l'ensemble, nous pouvons nous estimer heureux de pouvoir rentrer à la maison en un seul morceau. C'était quand même un sentiment formidable de pouvoir représenter mon pays. C'est dommage que nous n'ayons pas atteint le podium, mais c'était ma première course à l'étranger et c'était assez sauvage. Cela signifie beaucoup pour moi d'avoir représenté les États-Unis ici. Maintenant, nous allons rentrer, faire une pause et nous préparer pour la saison de supercross ".