Aaron Plessinger (KTM) medita su Ernée

Naturalmente è fantastico iniziare il Motocross delle Nazioni con la partenza numero 1 su una superficie rossa. Ma per un pilota è la punizione definitiva essere doppiato in gara, soprattutto con la partenza numero 1. È quello che è successo ad Aaron Plessinger a Ernée domenica scorsa nella decisiva terza gara OPEN/MXGP.

Sia il pilota MXGP Aaron Plessinger (KTM) che il pilota OPEN Christian Craig sono stati doppiati in partenza. Plessinger ha concluso al 18° posto, Craig al 20°. Nella classifica a squadre, gli americani sono scesi dal 5° posto dopo la seconda gara(OPEN/MX2) all'8°. Nella classifica individuale di classe, Plessinger si è piazzato al nono posto con un risultato di 5-18. Craig si è classificato ottavo nella classe OPEN con un risultato di 16-20. Craig ha affrontato un'enorme pressione di aspettative all'MXoN: "La gente non mentiva quando diceva che si affronta una pressione estrema".

Quindi gli americani hanno avuto troppa pressione, hanno sofferto di jet lag, hanno troppe gare nelle loro ossa o semplicemente non sono più competitivi? Il capo squadra Roger DeCoster vede chiaramente i problemi della sua squadra nella terza gara. "Dopo la seconda gara, avevamo anche la possibilità di finire sul podio", dice. "Poi tutto è andato storto nella terza gara".

"Non so bene cosa sia successo nella seconda gara", riflette Plessinger. "Sono partito a metà classifica e a metà gara sono calato in maniera massiccia. Forse le 32 gare disputate quest'anno hanno avuto il loro peso. Non ho mai provato una pista come questa a casa mia. Il sole era accecante quasi ovunque e questi ragazzi qui guidano davvero forte. È stato completamente folle. Non riuscivo a vedere i solchi e c'erano alcune linee non ortodosse, ma non sono riuscito a trovarle su questa pista. Nel complesso, siamo fortunati a essere riusciti a tornare a casa tutti interi. È stata comunque una grande emozione poter rappresentare il mio Paese. È un peccato non essere saliti sul podio, ma era la mia prima gara all'estero ed è stato molto emozionante. Significa molto per me aver rappresentato gli Stati Uniti qui. Ora torniamo a casa, ci prendiamo una pausa e ci prepariamo per la stagione del Supercross ".