Aaron Plessinger (KTM) reflecte sobre Ernée

É claro que é muito fixe começar o Motocross das Nações com a partida número 1 numa superfície vermelha. Mas para um piloto é o derradeiro castigo ser ultrapassado numa corrida - especialmente com a partida número 1 - foi o que aconteceu a Aaron Plessinger em Ernée no passado Domingo na decisiva terceira corrida OPEN/MXGP.

Tanto o piloto de MXGP Aaron Plessinger (KTM) como o piloto de OPEN Christian Craig foram ultrapassados na frente. Plessinger terminou em 18º lugar, Craig em P20. Na classificação por equipas, os americanos caíram do 5º lugar após a segunda corrida(OPEN/MX2) para o 8º. Na classificação individual por classes, Plessinger terminou em nono lugar com um resultado de 5-18. Craig terminou em oitavo lugar na classe OPEN com um resultado de 16-20. Craig enfrentou uma enorme pressão de expectativas no MXoN: "As pessoas não estavam a mentir quando disseram que enfrentamos uma pressão extrema."

Então, os americanos tiveram demasiada pressão, estavam a sofrer de jet lag, têm demasiadas corridas nos ossos ou simplesmente já não são competitivos? O chefe de equipa Roger DeCoster vê claramente os problemas da sua equipa na terceira corrida. "Depois da segunda corrida, até tínhamos hipóteses de terminar no pódio", afirma. "Depois, tudo correu mal na terceira corrida."

"Não sei bem o que é que aconteceu na segunda corrida", diz Plessinger. "Comecei no meio do pelotão e caí imenso a meio da corrida. Talvez as 32 corridas que tivemos este ano tenham tido o seu preço. Nunca tinha experimentado uma pista como esta em casa. O sol estava a cegar em quase todo o lado e estes tipos aqui conduzem muito forte. Foi uma loucura total. Mal conseguia ver os sulcos e havia algumas linhas pouco ortodoxas, mas não as consegui encontrar nesta pista. No geral, tivemos sorte em poder regressar a casa inteiros. Mesmo assim, foi uma sensação óptima poder representar o meu país. É uma pena não termos subido ao pódio, mas foi a minha primeira corrida no estrangeiro e foi muito emocionante. Significa muito para mim ter representado os EUA aqui. Agora vamos regressar, fazer uma pausa e prepararmo-nos para a época de Supercross."