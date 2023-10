Jett Lawrence (Honda) : Aide à Ken Roczen au départ

Jett Lawrence a été une classe à part entière sur la piste du MXoN d'Ernée. Au volant de sa Honda d'usine, le jeune Australien de 20 ans a fait des étincelles samedi avec sa remontée déchaînée, dépassant apparemment sans effort Seewer, Febvre, Roczen, Geerts, Plessinger et Gajser pour arriver encore en P2. Dans la première course du dimanche, après une chute peu après le départ, il a également fait une remontée jusqu'à la 6e place.

Lorsque Lawrence est enfin sorti de la phase de départ sans problème lors de la dernière course des pilotes MXGP et Open, rien ne pouvait lui résister. Lawrence, qui a remporté toutes les courses du championnat de motocross pro aux Etats-Unis, a chassé Ken Roczen (29 ans) devant lui pendant quelques tours avant d'attaquer et de remporter la course haut la main. Lawrence, qui a dû s'habituer aux sols glissants, a réalisé son meilleur tour dans cette course, soit 1,3 seconde de plus que les as européens, seul Ken Roczen ayant réussi, comme Lawrence, un tour en 1:49.

Dès le samedi, l'Australien a montré qu'il était un vrai champion et qu'il respectait aussi ses adversaires à tout moment. Lorsque Roczen, qui s'était engagé juste à côté de Lawrence sur la grille de départ avant la course de qualification MXGP, a eu des problèmes pour activer son mécanisme de départ sur la fourche avant, Lawrence a eu la présence d'esprit de venir en aide à son copain quelques secondes avant le compte à rebours.

L'action s'est déroulée en un clin d'œil : Lawrence a sauté de sa moto, l'a tenue d'une main, s'est penché à droite vers la Suzuki de Roczen et a aidé Ken à activer son mécanisme de départ. Les spectateurs qui ont assisté à cette action depuis leur box Sky surélevé, juste derrière la grille de départ, ont spontanément applaudi à tout rompre l'altruisme de Lawrence.

Pour rappel, Roczen était l'un des premiers soutiens des frères Lawrence lorsque ceux-ci se sont installés en Europe il y a quelques années. La famille Lawrence avait alors pu prendre ses quartiers dans la propriété de Roczen à Mattstedt, où elle utilisait également la piste d'entraînement du Thuringien.