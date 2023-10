Jett Lawrence (Honda): Aiuto a Ken Roczen alla partenza

Jett Lawrence è stato un fuoriclasse in pista all'MXoN di Ernée. Il 20enne australiano ha lasciato di stucco le facce con la sua Honda ufficiale sabato, grazie alla sua scatenata rincorsa che lo ha portato a superare senza sforzo Seewer, Febvre, Roczen, Geerts, Plessinger e Gajser, per concludere comunque in P2. Anche nella prima gara di domenica ha mostrato un recupero fino alla P6 dopo una caduta poco dopo la partenza.

Quando Lawrence è finalmente uscito dalla fase di partenza senza problemi nell'ultima gara dei piloti MXGP e Open, non c'è stata partita per lui. Lawrence, che ha vinto tutte le gare del Campionato Pro Motocross negli Stati Uniti, si è messo davanti a Ken Roczen (29) per alcuni giri prima di attaccare e vincere la manche in modo dominante. Lawrence, che per prima cosa ha dovuto abituarsi alle condizioni del terreno scivoloso, è stato più veloce di 1,3 secondi o più rispetto agli assi europei nel suo giro più veloce in questa gara; solo Ken Roczen è riuscito a fare un giro in 1:49 come Lawrence.

Già sabato, l'australiano ha dimostrato di essere un vero campione e di rispettare sempre gli avversari. Quando Roczen, che si è infilato accanto a Lawrence al cancelletto di partenza prima della gara di qualificazione MXGP, ha avuto problemi ad attivare il meccanismo di avviamento sulla forcella anteriore, Lawrence ha avuto la presenza di spirito di venire in soccorso del suo amico pochi secondi prima del conto alla rovescia.

L'azione è stata fulminea: Lawrence è saltato giù dalla sua moto, tenendola ancora con una mano, si è piegato a destra verso la Suzuki di Roczen e ha aiutato Ken ad attivare il suo meccanismo di avviamento. Gli spettatori che hanno assistito a questa azione dai loro Sky box sopraelevati, direttamente dietro il cancelletto di partenza, hanno spontaneamente applaudito fragorosamente l'altruista Lawrence.

Ricordiamo che Roczen è stato uno dei primi sostenitori dei fratelli Lawrence quando si sono trasferiti in Europa qualche anno fa. All'epoca, la famiglia Lawrence aveva il permesso di soggiornare nella tenuta di Roczen a Mattstedt e di utilizzare la pista di allenamento del turingio.