Jett Lawrence (Honda): Ajuda para Ken Roczen no início

A estrela de motocross da Honda, Jett Lawrence, revelou-se um verdadeiro campeão no Motocross das Nações (MXoN) em Ernée, quando veio em socorro do veterano e amigo Ken Roczen na porta de partida.

Jett Lawrence esteve numa classe própria na pista do MXoN em Ernée. O australiano de 20 anos causou espanto com a sua Honda de fábrica no sábado, com a sua perseguição desenfreada, parecendo passar sem esforço por Seewer, Febvre, Roczen, Geerts, Plessinger e Gajser para terminar em P2. Na primeira corrida de domingo também mostrou uma recuperação para P6 depois de uma queda pouco depois da partida.

Quando Lawrence finalmente saiu da fase de largada sem nenhum problema na última corrida dos pilotos da MXGP e Open, não houve adversário à altura. Lawrence, que venceu todas as corridas do Campeonato Pro de Motocross nos EUA, colocou Ken Roczen (29) à sua frente durante algumas voltas antes de atacar e vencer a bateria de forma imponente. Lawrence, que primeiro teve de se habituar às condições escorregadias do terreno, foi 1,3 segundos ou mais rápido do que os ases europeus na sua volta mais rápida nesta corrida; apenas Ken Roczen conseguiu uma volta de 1:49 como Lawrence.

Já no sábado, o australiano mostrou que é um verdadeiro campeão e que também respeita os seus adversários em todos os momentos. Quando Roczen, que se colocou mesmo ao lado de Lawrence na porta de partida antes da corrida de qualificação MXGP, teve problemas em ativar o mecanismo de arranque na forquilha dianteira, Lawrence teve a presença de espírito de vir em socorro do seu amigo alguns segundos antes da contagem decrescente.

A ação foi rápida como um relâmpago: Lawrence saltou da sua moto, ainda a segurar com uma mão, inclinou-se para a direita em direção à Suzuki de Roczen e ajudou Ken a ativar o seu mecanismo de arranque. Os espectadores que assistiram a esta ação a partir das suas elevadas boxes Sky, diretamente atrás da porta de partida, aplaudiram espontaneamente o altruísta Lawrence.

Para recordar, Roczen foi um dos primeiros apoiantes dos irmãos Lawrence quando estes se mudaram para a Europa há alguns anos. Nessa altura, a família Lawrence foi autorizada a ficar na propriedade de Roczen em Mattstedt e também utilizou a pista de treinos do Turíngio.