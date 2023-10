Da vedere: "MXoN, dietro il cancello".

Il Motocross delle Nazioni 2023 è storia. I ricordi di un grande weekend a Ernée sono riassunti e commentati ancora una volta nel documentario "MXoN, behind the Gate".

Le gare del Trofeo Chamberlain sono e restano l'Olimpo dello sport del motocross. L'ultimo numero di "Behind the Gate" di Infront Moto Racing racconta i momenti salienti della 76a edizione dell'MXoN a Ernée. Davanti a una folla record di 102.000 spettatori, la squadra nazionale francese ha conquistato il meritato trionfo sul suolo di casa.

Il documentario mostra l'atmosfera che si respirava dentro e fuori la pista. Spettacolari esibizioni di freestyle si sono svolte durante le pause tra le gare. I piloti erano disponibili per sessioni di autografi prima delle gare.

Per il capitano della squadra tedesca Ken Roczen, la trasferta a Ernée è stata anche la prima gara di motocross in Europa dopo 10 anni. La sua ultima gara di motocross in terra tedesca risale al 2013, in occasione dell'MXoN nella conca.

Ken Roczen è apparso rilassato e felice per tutto il weekend: "Ho rivisto qui tanti vecchi amici che non vedevo da anni", ha spiegato il pilota della Turingia dopo la gara. "L'atmosfera dei fan era semplicemente incredibile".