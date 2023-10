Vale a pena ver: "MXoN, Atrás do Portão"

O Motocross das Nações 2023 é história. As memórias de um grande fim de semana em Ernée são resumidas e comentadas mais uma vez no documentário "MXoN, behind the Gate".

As corridas para o Troféu Chamberlain são e continuam a ser o Olimpo do desporto de motocross. A última edição do "Behind the Gate" da Infront Moto Racing, que comercializa a série, recapitula os destaques da 76ª edição do MXoN em Ernée. Perante um público recorde de 102.000 espectadores, a equipa nacional francesa conquistou o seu merecido triunfo em casa.

O documentário mostra a atmosfera dentro e fora da pista. Espectaculares espectáculos de freestyle tiveram lugar durante os intervalos entre as corridas. Os pilotos estiveram disponíveis para sessões de autógrafos antes das corridas.

Para o capitão da equipa alemã Ken Roczen, a viagem a Ernée foi também a primeira corrida de motocross na Europa em 10 anos. A sua última competição de motocross em solo alemão foi em 2013, no MXoN, na bacia do vale.

Ken Roczen mostrou-se descontraído e feliz durante todo o fim de semana: "Voltei a ver aqui tantos velhos amigos que não via há anos", explicou o piloto da Turíngia após a corrida. "A atmosfera dos fãs foi simplesmente incrível."