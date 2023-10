Liam Everts (KTM) : Une erreur de rookie sur la 350

Liam Everts a terminé la saison du championnat du monde MX2 à la quatrième place et s'est classé cinquième au classement général avec l'équipe belge (Jago Geerts, Lucas Coenen) lors du MXoN à Ernee en France. Le jeune Belge de 19 ans pilotait une KTM d'usine 350 dans la catégorie Open et a réalisé des courses solides et constantes.

Le dimanche, Everts a terminé ses deux courses Open à la troisième et à la dixième place, se classant ainsi deuxième dans la catégorie Open derrière le Français Maxime Renaux (Yamaha). "C'était un super week-end pour moi", a déclaré Everts avec un peu de recul. "La journée de course a été longue et difficile, mais je me sentais bien. J'ai réalisé une bonne performance dans la première course, mais j'ai été un peu nerveux à l'arrivée. Mais avec la troisième place, la journée a vraiment bien commencé".

"Au départ de ma deuxième course, j'ai fait une erreur de rookie", a avoué Everts, qui est sorti 15e du premier tour et a ensuite réussi à dépasser son collègue KTM Aaron Plessinger. Que s'est-il passé ? Au départ, Everts a enclenché la troisième vitesse au lieu de la deuxième, ce qui a entraîné un manque de propulsion.

"J'ai quand même continué à me battre et j'ai fini à la dixième place. Je suis bien sûr très satisfait de ma deuxième place au classement Open. En tant qu'équipe, nous avons fait tout ce que nous pouvions. C'est génial de terminer l'année ainsi. Les années précédentes, j'ai toujours dû terminer la saison prématurément à cause de blessures".

Everts révèle : "Depuis que je suis petit, j'observe ce cross des nations et je savais que c'était le grand truc ! Être ici maintenant et en plus courir à de si bonnes positions, c'était plutôt cool pour moi".

Le père de Liam, Stefan (51 ans), est lui aussi plus qu'heureux du déroulement de la première saison de son fils en championnat du monde MX2 en tant que pilote officiel Red Bull-KTM. "Quelle saison ! C'était une année pleine de surprises, avec des hauts et des bas, mais définitivement bien meilleure que ce que tout le monde attendait. C'est aussi le moment de prendre un peu de repos bien mérité", explique le décuple champion du monde de motocross.