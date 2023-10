Liam Everts (KTM): un errore da principiante sulla 350cc

Il pilota belga di motocross Red Bull KTM Liam Everts racconta la sua esperienza in sella alla KTM 350cc al Motocross delle Nazioni (MXoN) in Francia.

Liam Everts ha concluso la stagione del Campionato Mondiale MX2 al 4° posto e si è assicurato il 5° posto assoluto con il Team Belgium (Jago Geerts, Lucas Coenen) all'MXoN di Ernee, in Francia. Il 19enne belga ha pilotato una KTM factory da 350 cc nella categoria Open e ha dato prova di una gara forte e costante.

Nella domenica di gara, Everts ha concluso le sue due gare Open al 3° e al 10° posto, il che significa che l'adolescente ha concluso al 2° posto nella categoria Open dietro al francese Maxime Renaux (Yamaha). "È stato un grande weekend per me", ha spiegato Everts con una certa distanza. "La giornata di gara è stata lunga e difficile, ma mi sentivo bene. Mi sono comportato bene nella prima gara, ma sono stato un po' nervoso nel finale. Ma con il terzo posto, la giornata è iniziata davvero bene".

"Ho commesso un errore da principiante all'inizio della mia seconda gara", ha ammesso Everts, che è uscito dal primo giro in quindicesima posizione ed è poi riuscito a superare il collega della KTM Aaron Plessinger. Cosa è successo? Everts aveva innestato la terza marcia anziché la seconda alla partenza, quindi non c'era propulsione.

"Ho continuato a lottare comunque e alla fine ho concluso al 10° posto. Naturalmente sono molto contento del secondo posto nella classifica Open. Come squadra abbiamo fatto tutto il possibile. È bello concludere l'anno in questo modo. Negli anni precedenti ho sempre dovuto terminare la stagione in anticipo a causa degli infortuni".

Everts rivela: "Ho seguito questo Cross delle Nazioni fin da quando ero bambino e sapevo che questo era il grande appuntamento! Essere qui ora, e per di più in una posizione così buona, è stato molto bello per me".

Anche il padre di Liam, Stefan (51), è più che soddisfatto di come è andata la prima stagione del figlio nel Campionato del Mondo MX2 come pilota ufficiale Red Bull KTM. "Che stagione. È stato un anno pieno di sorprese, con alti e bassi, ma sicuramente molto meglio di quanto ci si aspettasse. Ora è anche il momento di un po' di meritato riposo", spiega il dieci volte campione del mondo di motocross.