Liam Everts (KTM): Um erro de principiante na 350cc

O piloto belga de motocross da Red Bull KTM, Liam Everts, fala da sua experiência com a KTM de 350cc no Motocross das Nações (MXoN) em França.

Liam Everts terminou a época do Campeonato do Mundo de MX2 em 4º lugar e garantiu o 5º lugar na geral com a Equipa Bélgica (Jago Geerts, Lucas Coenen) no MXoN em Ernee, França. O belga de 19 anos estava a pilotar uma KTM de 350cc de fábrica na categoria Open e mostrou uma corrida forte e consistente.

No domingo de corrida, Everts terminou as suas duas entradas Open em 3º e 10º lugar, o que significa que o adolescente terminou em 2º lugar na categoria Open atrás do francês Maxime Renaux (Yamaha). "Foi um grande fim de semana para mim," explicou Everts com alguma distância. "O dia de corrida foi longo e difícil, mas senti-me bem. Tive um bom desempenho na primeira corrida, mas fiquei um pouco nervoso na chegada. Mas com o terceiro lugar, o dia começou muito bem."

"Cometi um erro de principiante no início da minha segunda corrida", admitiu Everts, que saiu da primeira volta em 15º e depois conseguiu ultrapassar o colega da KTM, Aaron Plessinger. O que é que aconteceu? Everts tinha engrenado a terceira velocidade em vez da segunda no início, pelo que não havia propulsão.

"Continuei a lutar na mesma e no final terminei em 10º lugar. Claro que estou muito contente com o segundo lugar na classificação Open. Como equipa, fizemos tudo o que podíamos. É ótimo terminar o ano assim. Nos anos anteriores, tive sempre de terminar a época mais cedo devido a lesões".

Everts revela: "Tenho assistido a este Cross of Nations desde pequeno e sabia que este era o grande evento! Estar aqui agora e correr em tão boas posições foi muito fixe para mim."

O pai de Liam, Stefan (51), também está mais do que feliz com a forma como a primeira temporada do seu filho no Campeonato do Mundo de MX2 como piloto de fábrica da Red Bull KTM correu. "Que temporada. Tem sido um ano cheio de surpresas, com altos e baixos, mas definitivamente muito melhor do que qualquer um esperava. Agora é também o momento para umas merecidas férias," explica o dez vezes Campeão do Mundo de Motocross.