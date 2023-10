Ryan Villopoto : "Les pilotes du WRC sont meilleurs techniquement

Le Motocross des Nations d'Ernée a démontré de manière impressionnante le haut niveau des pilotes de Grand Prix. Même si, pour diverses raisons (trop de courses, blessures, changements d'équipe), le Team USA n'a pas pu se présenter au mieux de ses capacités cette année, ses résultats décevants ont suscité des discussions.

Dans le podcast actuelavec Ricky Carmichael et dans l'interview avec Vital-MX , Villopoto parle de sa propre expérience en Grand Prix et des défis auxquels les Américains sont confrontés lorsqu'ils courent sur les circuits du championnat du monde. En ce qui concerne la polyvalence et la technique en extérieur , Villopoto considère que les pilotes de Grand Prix sont désormais à un niveau supérieur à celui des Américains.

"Ces gars voyagent à travers le monde et prennent le départ dans tellement de conditions différentes",explique Villopoto, qui a remporté quatre fois le MXoN au cours de sa carrière avec l'équipe américaine. "Aux États-Unis, il y a environ trois ou quatre types de circuits différents et beaucoup d'entre eux sont également très similaires. Je n'ai pu faire que quatre tours de MXGP pendant ma période de championnat du monde [ndlr: 2015]. Nous avons voyagé du Qatar à la Thaïlande, puis de l'Argentine à l'Italie, avec des conditions de terrain et des circuits totalement différents. Je ne pense pas que les pilotes du WRC soient meilleurs en général, mais techniquement, ils sont meilleurs que nous. Les Européens sont devenus bons. Ils ont développé leur propre style, car ils ne font pas de supercross. Ils sont techniquement meilleurs que nous parce que nous roulons trop sur des circuits similaires".