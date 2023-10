Ryan Villopoto: i piloti del Mondiale sono tecnicamente migliori

Il Motocross delle Nazioni di Ernée ha mostrato in modo impressionante l'alto livello dei piloti del Grand Prix. Anche se quest'anno il Team USA non è stato in grado di competere al meglio per vari motivi (troppe gare, infortuni, cambi di squadra), le deludenti prestazioni della squadra statunitense hanno fatto discutere.

Nell'ultimo podcastcon Ricky Carmichael e in un'intervista a Vital-MX, Villopoto parla delle sue esperienze nei Gran Premi e delle sfide che gli americani devono affrontare quando gareggiano sulle piste del Campionato del Mondo. In termini di versatilità e tecnica all'aperto, Villopoto vede i piloti dei Gran Premi a un livello superiore rispetto agli americani.

"Questi ragazzi girano il mondo e gareggiano in tante condizioni diverse", spiega Villopoto, che ha vinto l'MXoN quattro volte durante la sua carriera con la squadra statunitense. "Negli Stati Uniti ci sono circa tre o quattro tipi di piste diverse e molte sono anche molto simili. Durante il mio periodo di Campionato del Mondo [Nota 2015] ho potuto disputare solo quattro round della MXGP. Siamo andati dal Qatar alla Thailandia e poi dall'Argentina all'Italia, con condizioni del terreno e piste completamente diverse. Non credo che i piloti del Campionato del Mondo siano generalmente i migliori, ma tecnicamente sono migliori di noi. Gli europei sono diventati bravi. Hanno sviluppato un loro stile perché non fanno supercross. Sono tecnicamente migliori di noi perché corriamo troppo su piste simili".