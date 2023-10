Ryan Villopoto: Os pilotos do Campeonato do Mundo são tecnicamente melhores

Após o desempenho dececionante dos americanos no MXoN, surgiu uma discussão nos EUA sobre a qualidade dos seus próprios pilotos. Ryan Villopoto recorda os seus tempos difíceis no Campeonato do Mundo.

O Motocross das Nações em Ernée mostrou de forma impressionante o alto nível dos pilotos de Grande Prémio. Apesar de a equipa dos EUA não ter conseguido competir ao seu melhor nível este ano por várias razões (demasiadas corridas, lesões, mudanças de equipa), o desempenho dececionante da equipa dos EUA deu origem a discussões.

No último podcastcom Ricky Carmichael e numa entrevista à Vital-MX, Villopoto fala das suas próprias experiências nas corridas de Grande Prémio e dos desafios que os americanos enfrentam quando competem nas pistas do Campeonato do Mundo. Em termos de versatilidade e técnica exterior, Villopoto vê atualmente os pilotos dos Grandes Prém ios a um nível superior ao dos americanos.

"Estes tipos viajam pelo mundo e competem em tantas condições diferentes", explica Villopoto, que venceu o MXoN quatro vezes durante a sua carreira com a equipa dos EUA. "Há cerca de três ou quatro tipos diferentes de pistas nos EUA e muitas delas também são muito semelhantes. Só consegui fazer quatro rondas de MXGP durante a minha época de Campeonato do Mundo [Nota 2015]. Viajámos do Qatar para a Tailândia e depois da Argentina para Itália, com condições de piso e pistas completamente diferentes. Não acho que os pilotos do Campeonato do Mundo sejam geralmente os melhores pilotos, mas tecnicamente são melhores do que nós. Os europeus tornaram-se bons. Desenvolveram o seu próprio estilo porque não andam em supercross. Tecnicamente, são melhores do que nós, porque andamos demasiado em pistas semelhantes".