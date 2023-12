La Norvège disqualifiée pour carburant illégal

Lors du Motocross des Nations en particulier, le thème du carburant figure en tête de l'agenda des commissaires techniques. La raison en est le carburant plus raffiné, enrichi en oxygène avec des indices d'octane plus élevés, utilisé spécialement aux États-Unis. Les moteurs peuvent ainsi être comprimés encore plus fortement, ce qui augmente les valeurs de puissance. Ces carburants ne sont toutefois pas autorisés dans le cadre du championnat du monde. Le sujet concerne en premier lieu les coureurs des ligues américaines qui doivent s'adapter au carburant plus simple du championnat du monde lors du Motocross des Nations.

La FIM vient de publier les résultats de ses tests, qui ont été prélevés lors du Motocross des Nations à Ernée.

Les pilotes suivants, choisis au hasard, ont été testés :

- Tom Vialle #5 (France)

- Hunter Lawrence, #8 (Australie)

- Andrea Bonacorsi, #12 (Italie)

- Liam Everts, #15 (Belgique)

- Jorge Prado, #16 (Espagne)

- Valentin Guillod, #27 (Suisse)

- Josh Gilbert, #29 (Grande-Bretagne)

- Cornelius Toendel, #37 (Norvège)

- Tim Gajser, #118 (Slovénie)

L'échantillon du Norvégien Cornelius Toendel n'était pas conforme au règlement technique selon l'article 82.19 du règlement technique de la FIM et les articles A, B, E et G du règlement FIM sur le carburant. Toendel et l'équipe norvégienne ont été disqualifiés. La Norvège a terminé le MXoN à la 16e place et est maintenant reléguée à la dernière place (37e) suite à la disqualification.