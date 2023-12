Norvegia squalificata per carburante illegale

Il campione di carburante prelevato dal norvegese Cornelius Toendel al Motocross delle Nazioni di Ernée non era conforme al regolamento tecnico della FIM. La Norvegia è stata squalificata.

Al Motocross delle Nazioni, in particolare, la questione del carburante è in cima all'agenda dei commissari tecnici. Il motivo è il carburante più raffinato utilizzato negli Stati Uniti, arricchito di ossigeno e con un numero di ottani più elevato. Ciò consente ai motori di essere compressi ancora di più, aumentando così i valori delle prestazioni. Tuttavia, questi carburanti non sono ammessi nel Campionato del Mondo. Il problema riguarda soprattutto i piloti dei campionati statunitensi, che al Motocross delle Nazioni devono passare al carburante più semplice del Campionato del Mondo.

La FIM ha pubblicato i risultati dei test effettuati al Motocross delle Nazioni di Ernée.

Sono stati testati i seguenti piloti, scelti a caso:

- Tom Vialle #5 (Francia)

- Hunter Lawrence, #8 (Australia)

- Andrea Bonacorsi, n. 12 (Italia)

- Liam Everts, n. 15 (Belgio)

- Jorge Prado, 16° (Spagna)

- Valentin Guillod, 27° (Svizzera)

- Josh Gilbert, n. 29 (Gran Bretagna)

- Cornelius Toendel, n. 37 (Norvegia)

- Tim Gajser, n. 118 (Slovenia)

Il campione del norvegese Cornelius Toendel non era conforme ai regolamenti tecnici in base all'art. 82.19 del Regolamento Tecnico FIM e agli articoli A, B, E e G del Regolamento FIM sui carburanti. Toendel e la squadra norvegese sono stati squalificati. La Norvegia ha concluso l'MXoN al 16° posto ed è ora retrocessa all'ultimo posto (37°) a seguito della squalifica.