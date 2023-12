Noruega desclassificada por combustível ilegal

No Motocross das Nações, em particular, a questão do combustível está no topo da agenda dos inspectores técnicos. O pano de fundo é o combustível mais refinado utilizado nos EUA, que é enriquecido com oxigénio e com índices de octanas mais elevados. Isto permite que os motores sejam comprimidos ainda mais alto, aumentando assim os valores de desempenho. No entanto, estes combustíveis não são permitidos no Campeonato do Mundo. A questão afecta principalmente os pilotos das ligas americanas, que têm de mudar para o combustível mais simples do Campeonato do Mundo no Motocross das Nações.

A FIM publicou agora os resultados dos seus testes, que foram efectuados no Motocross das Nações em Ernée.

Os seguintes pilotos, seleccionados aleatoriamente, foram testados:

- Tom Vialle #5 (França)

- Hunter Lawrence, #8 (Austrália)

- Andrea Bonacorsi, #12 (Itália)

- Liam Everts, #15 (Bélgica)

- Jorge Prado, #16 (Espanha)

- Valentin Guillod, #27 (Suíça)

- Josh Gilbert, 29º (Grã-Bretanha)

- Cornelius Toendel, 37º (Noruega)

- Tim Gajser, #118 (Eslovénia)

A amostra do norueguês Cornelius Toendel não cumpriu os regulamentos técnicos de acordo com o Art. 82.19 dos Regulamentos Técnicos da FIM e os Artigos A, B, E e G dos Regulamentos de Combustível da FIM. Toendel e a equipa norueguesa foram desclassificados. A Noruega terminou o MXoN em 16º lugar e agora foi rebaixada para o último lugar (37º) como resultado da desqualificação.