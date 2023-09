Championnat du monde de SidecarCross à Rudersberg : les chances de Bax s'amenuisent

Depuis que Rudersberg a transformé son circuit, celui-ci est encore plus exigeant. Et lorsque les températures avoisinent les trente degrés Celsius, comme ce week-end de GP, cela pousse certains acteurs à leurs limites. "Les copilotes n'ont pas un instant de répit", a constaté Tim Prümmer. Thomas Weinmann a renchéri : "Lors des sauts entre les virages, tu dois sauter au point pour atterrir proprement". En somme, des conditions dignes d'un championnat du monde, d'autant plus que l'organisateur avait parfaitement organisé sa course, selon l'avis des acteurs.

Chez le nouveau champion allemand Tim Prümmer, Jarno Steegmans était de retour dans le bateau pour la première fois depuis neuf semaines. Le jeune Belge s'est bien battu avec son genou apparemment rétabli, mais a dû faire marche arrière par manque d'entraînement sous la chaleur, après que le duo ait remporté le premier départ.

En revanche, Marco Heinzer/Ruedi Betschart se sont maintenus dans le peloton de tête et n'ont dû laisser partir que les tenants du titre Etienne Bax/Ondrej Cermak et les jumeaux Lielbardis Daniels et Bruno, qui avaient pris un départ sous-optimal, mais qui se sont ensuite montrés très performants. Les Lettons ont ensuite pu montrer l'arrière de leur attelage à Brett Wilkinson/Joe Millard.

Marvin Vanluchene/Nicolas Musset ont d'abord pris la tête de Prümmer. Mais lorsqu'il s'est agi de dépasser, les prétendants au titre ont été freinés. Koen Hermans/Ben van den Bogaart ont profité de l'aubaine pour passer devant et remporter une nette victoire. Bax/Cermak ont dû se contenter d'une troisième place, perdant ainsi cinq points importants dans leur course au titre.

Prümmer/Steegmans ont pu sauver leur onzième place après avoir été ralentis par un crash dans le "carrousel". En tant que deuxième meilleure équipe allemande, Joshua et Noah Weinmann ont vu le drapeau à damier juste derrière les désormais neuvièmes du championnat du monde. Sur le plan de la conduite et de la condition physique, il aurait été possible de faire mieux avec un peu de chance. Tobias Blank/Justin Blume ont fait une entrée remarquée dans la course de qualification du samedi. Lors de la première manche, ils ont toutefois dû céder la 15e place à Artis Devoldere/Alexandre Tourbier. Au passage, Tourbier aidera l'équipe Blank le week-end prochain lors de la finale des championnats d'Allemagne à Gerstetten, comme il l'a déjà fait auparavant, car Blume s'est blessé au tendon d'Achille lors d'une réception de saut lors de la deuxième manche.

Il s'agit tout de même pour le Souabe de défendre sa troisième place au classement contre les frères Weinmann lors de la course à domicile et d'espérer décrocher le titre de vice-champion. Les Autrichiens Benjamin Weiss/Patrick Schneider ne sont pas du tout assurés de l'emporter après leur apparition sporadique au GP de Rudersberg. Après le départ de la première manche, le copilote Schneider a glissé de la barre de maintien souillée et l'équipe a chuté. Soupçonnant une fracture du poignet, le pilote du Vorarlberg s'est rendu à l'hôpital, où on lui a certes plâtré le bras, mais où l'alerte a été levée. Il se pourrait donc bien que, comme à Dolle, les tenants du titre soient de nouveau de la partie à Gerstetten malgré leur handicap.

Adrian Peter/Joel Hoffmann ont vu l'arrivée derrière Blank après un départ catastrophique et des problèmes non résolus avec le système hydraulique de l'embrayage. La première manche s'est mieux passée pour Christian Hentrich/Simon Lenz, qui se sont classés 14e. Le premier point en championnat du monde après sa blessure a été remporté par le jeune Remo Käser et son copilote Cornelio Dörig. Patrick Hengster/Celina Jahn ont manqué de peu les places dans les points derrière Charly Bonnet/Clémentine Thamri. Pour les Autrichiens Ewald Schönhofer/Ralf Schimpel et les Allemands Marvin Reipen/Sven van Dommelen, les grappes étaient, comme on pouvait s'y attendre, bien trop hautes dans ces conditions.

Vanluchene/Musset ont remporté le deuxième départ devant Hermans/van den Bogaart, Bax/Cermak et Wilkinson/Millard, Heinzer/Betschart ont pris les premiers virages en septième position. Au milieu du peloton, un groupe germanophone s'est rapidement formé avec Weinmann/Weinmann, Peter/Hoffmann, Blank/Blume, Hentrich/Lenz et Käser/Dörig. Pendant ce temps, Hengster/Jahn roulaient à nouveau en vue derrière Bonnet/Thamri.

Dès le premier tour de la deuxième course, Prümmer a fait rouler son attelage. Une fois de plus, l'entraînement final était en panne. Comme Heinzer/Betschart se sont à nouveau mêlés au peloton de tête, la huitième place au championnat du monde a été perdue pour le moment. La lutte pour les places à partir de la 14e a été remportée par les Weinmann, après avoir été retardés par un crash. Käser/Dörig se sont battus pour la 15e place devant Peter/Hoffmann. Hentrich/Lenz se sont retrouvés en 19e position après un arrêt dont ils n'étaient pas responsables.

Il s'en est fallu de peu. Hengster/Jahn n'ont à nouveau eu aucune chance contre Bonnet/Thamri. Le double mixte français a enfin pu marquer son premier point en Coupe du monde, tandis que Lady Jahn, dans le bateau de son partenaire, devra patienter jusqu'aux Championnats du monde 2024 pour inscrire son nom dans les annales de la Coupe du monde. Néanmoins, compte tenu des conditions météorologiques et du parcours difficiles à Rudersberg, la performance des deux copilotes dames est admirable. Reste à savoir si leurs pilotes peuvent encore passer à la vitesse supérieure.

En tête, cette course était déjà décidée à la mi-course. Alors que Hermans était distancé, Bax a pu passer devant Vanluchene pour remporter la victoire et gagner ainsi un maigre point sur son adversaire. Il faudra désormais un miracle lors de la finale à Castelnau de Lévis, en France, pour que Bax puisse contester son deuxième titre de champion du monde à Vanluchene, clairement en tête. Mais les miracles ont toujours existé en motocross.

Résultats du championnat du monde d'attelage de motocross à Rudersberg/D :



1ère manche : 1. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 2. Vanluchene/Musset (B/F), VMC-Zabel. 3. E. Bax/O. Cermak (NL/CZ), WSP-Husqvarna. 4. D. Lielbardis/B. Lielbardis (LV), WSP-Mega. 5. Wilkinson/Millard, (GB), WSP-AMS. 6. Heinzer/R. Betschart (CH), VMC-KTM. 7. J. Keuben/Lebreton (NL/F), VMC-Zabel. 8. K. Prunier/E. Prunier (F), WSP-Zabel. 9. Gert van Werven/A.van de Wiel (NL), WSP-TM. 10. Wijers/L. van de Putten (NL), VMC-Zabel. 11. Prümmer/J. Steegmans (D/B), KTM. 12. J. Weinmann/N. Weinmann (D), VMC-KTM. 13. Polivka/Zatloukal (CZ), Zabel. 14. Hentrich/Lenz (D), VMC. 15. A. Devoldere/Tourbier (F), WSP-Zabel. 16. Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 17. Peter/Hoffmann (D), VMC-Zabel. 18. Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 19. Van Vaerenberg/Mans (B), WSP-AMS. 20. R. Käser/Dörig (CH), VMC-KTM. 22. Hengster/Jahn (D), WSP-Zabel. 24. Schönhofer/Schimpel (A), VMC-Mega. 25. Reipen/van Dommelen (D/NL), WSP-Zabel. 31. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel.



2ème manche : 1. Bax. 2. Vanluchene. 3. Wilkinson. 4. Hermans. 5. Lielbardis. 6. Prunier. 7. Heinzer. 8. Sanders. 9. J. Keuben. 10. Van Werven. 11. T. van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Mega. 12. Wijers. 13. Devoldere. 14. Weinmann. 15. fromager. 16. Peter. 17. Wisselink. 18. Polivka. 19. Hentrich. 20. Bonnet/Thamri (F), WSP-KTM. 21. étalon. 23. Reipen. 25. Blank. 26. Prümmer.



Classement du championnat du monde après 26 des 28 manches : 1. Vanluchene, 540 points. 2. Bax. 517. 3. Hermans 410. 4. Wilkinson 358. 5. Lielbardis. 341. 6. J. Keuben 328 7. Sanders 276. 8. Heinzer 264. 9. Prümmer 256. 10. Prunier 196. 17. Weinmann 99. 21. Peter 54. 27. Weiss 28. 34. Käser 18. 37. Hentrich 11. 42. Erlecke 8. 46. Blank 7. 53. Uhlig 2.