Campionato del Mondo SidecarCross a Rudersberg: le possibilità di Bax diminuiscono

Al penultimo GP di Motocross Sidecar a Rudersberg, i campioni in carica Bax/Cermak hanno potuto recuperare solo un punto su Vanluchene/Musset. Il duello per l'ottavo posto nel WRC è stato vinto da Heinzer/Betschart.

Dopo che il team di Rudersberg ha ricostruito la pista, questa è ancora più impegnativa. E quando le temperature sfiorano i trenta gradi centigradi, come in questo fine settimana di GP, spingono alcuni dei giocatori al limite. "I copiloti non hanno un attimo di pace", ha osservato Tim Prümmer. Thomas Weinmann ha aggiunto: "Nei salti tra le curve, bisogna saltare sul punto per atterrare in modo pulito". Nel complesso, le condizioni erano degne dei Campionati del Mondo, soprattutto perché l'organizzatore aveva organizzato la gara in modo perfetto, secondo i partecipanti.

Il nuovo campione tedesco Tim Prümmer è stato raggiunto in barca da Jarno Steegmans per la prima volta dopo nove settimane. Il giovane belga si è comportato bene con il suo ginocchio apparentemente recuperato, ma a causa della mancanza di allenamento per il caldo, ha dovuto passare in secondo piano dopo che il duo aveva vinto la prima partenza.

Marco Heinzer/Ruedi Betschart, invece, sono stati in grado di resistere in testa e hanno dovuto lasciare andare solo i campioni in carica Etienne Bax/Ondrej Cermak e i gemelli Lielbardis Daniels e Bruno. I lettoni sono stati anche in grado di mostrare il posteriore della loro squadra a Brett Wilkinson/Joe Millard.

Inizialmente, Marvin Vanluchene/Nicolas Musset di Prümmer hanno preso il comando. Ma quando si è trattato di girare, gli aspiranti al titolo sono stati rallentati. Koen Hermans/Ben van den Bogaart hanno sfruttato al meglio l'occasione e li hanno superati per una netta vittoria. Bax/Cermak, nel frattempo, si sono dovuti accontentare del terzo posto, perdendo così cinque punti importanti nella loro rincorsa al titolo.

Prümmer/Steegmans, dopo essere stati rallentati da una caduta nel "Carousel", sono riusciti a salvare l'undicesimo posto. Come secondo miglior team tedesco, Joshua e Noah Weinmann hanno visto la bandiera a scacchi subito dopo il nono posto. Con un po' di fortuna, sarebbe stato possibile fare di più in termini di guida e di forma fisica. Tobias Blank/Justin Blume hanno ottenuto una buona prestazione nella gara di qualificazione di sabato. Nella prima manche, tuttavia, hanno dovuto cedere il 15° posto ad Artis Devoldere/Alexandre Tourbier. A proposito: Tourbier darà una mano al Team Blank il prossimo fine settimana alle finali DM di Gerstetten, come ha fatto in precedenza, perché Blume ha subito un infortunio al tendine d'Achille nella seconda manche, atterrando su un salto.

In fondo, per lo svevo, la gara di casa serve a difendere il terzo posto in classifica contro i fratelli Weinmann e la prospettiva del titolo di secondo classificato. Dopo le loro sporadiche prestazioni al GP di Rudersberg, gli austriaci Benjamin Weiss/Patrick Schneider non sono affatto sicuri del titolo. Dopo la partenza della prima manche, il copilota Schneider è scivolato dal maniglione sporco e la squadra è caduta. Sospettando una frattura al polso, il pilota del Vorarlberg è stato portato in ospedale, dove il suo braccio è stato ingessato ma è stato dato il via libera. È quindi possibile che i campioni in carica giochino di nuovo a Gerstetten, come hanno fatto a Dolle, nonostante l'handicap.

Adrian Peter/Joel Hoffmann hanno concluso alle spalle di Blank dopo una brutta partenza e problemi irrisolti con l'impianto idraulico della frizione. Il primo turno è andato meglio per Christian Hentrich/Simon Lenz con il 14° posto. Il giovane Remo Käser e il copilota Cornelio Dörig hanno ottenuto il loro primo punto nel WRC dopo la pausa per infortunio. Patrick Hengster/Celina Jahn hanno mancato di poco i punti dietro a Charly Bonnet/Clementine Thamri. Per gli austriaci Ewald Schönhofer/Ralf Schimpel e i tedeschi Marvin Reipen/Sven van Dommelen, l'uva era troppo alta in queste condizioni, come previsto.

Vanluchene/Musset hanno vinto la seconda partenza davanti a Hermans/van den Bogaart, Bax/Cermak e Wilkinson/Millard, mentre Heinzer/Betschart sono entrati nelle prime curve in settima posizione. A centrocampo si è presto formato un gruppo di lingua tedesca con Weinmann/Weinmann, Peter/Hoffmann, Blank/Blume, Hentrich/Lenz e Käser/Dörig. Nel frattempo, Hengster/Jahn erano di nuovo in vista dietro Bonnet/Thamri.

Dopo il primo giro della seconda gara, Prümmer ha lasciato che la sua squadra si fermasse. Ancora una volta, l'unità finale è entrata in sciopero. Poiché Heinzer/Betschart erano di nuovo in testa allo schieramento, l'ottavo posto WRC è stato perso per il momento. La battaglia per il 14° e più alto posto è stata decisa dai Weinmann, dopo essere stati bloccati da un incidente. Käser/Dörig hanno conquistato il 15° posto davanti a Peter/Hoffmann. Hentrich/Lenz hanno concluso al 19° posto dopo uno stop non imputabile a loro.

Anche un incidente ravvicinato è un errore. Hengster/Jahn non hanno avuto scampo contro Bonnet/Thamri. Il doppio misto francese ha finalmente ottenuto il suo primo punto in Coppa del Mondo, mentre Lady Jahn nella barca del suo compagno dovrà probabilmente aspettare i Mondiali del 2024 per entrare negli annali della Coppa del Mondo. Ciononostante: date le difficili condizioni della pista e del tempo a Rudersberg, la prestazione delle due co-piloti è ammirevole. Resta da vedere se i loro piloti riusciranno a fare meglio.

In cima alla classifica, questa gara era già decisa a metà gara. Mentre Hermans si è ritirato, Bax è riuscito a passare Vanluchene per la vittoria, recuperando così un misero punto sul suo rivale. Ora dovrà accadere un miracolo nel finale a Castelnau de Lévis, in Francia, se Bax vorrà sfidare il leader Vanluchene per il suo secondo titolo mondiale. Ma nel motocross i miracoli ci sono sempre stati.

Risultati Campionato del Mondo Motocross Sidecar Rudersberg/D:



1° manche: 1° Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-AMS. 2. Vanluchene/Musset (B/F), VMC-Zabel. 3. E. Bax/O. Cermak (NL/CZ), WSP-Husqvarna. 4. D. Lielbardis/B. Lielbardis (LV), WSP-Mega. 5. Wilkinson/Millard (GB), WSP-AMS. 6. Heinzer/R. Betschart (CH), VMC-KTM. 7° J. Keuben/Lebreton (NL/F), VMC-Zabel. 8° K. Prunier/E. Prunier (F), WSP-Zabel. 9° Gert van Werven/A.van de Wiel (NL), WSP-TM. 10° Wijers/L. van de Putten (NL), VMC-Zabel. 11. Prümmer/J. Steegmans (D/B), KTM. 12. J. Weinmann/N. Weinmann (D), VMC-KTM. 13. Polivka/Zatloukal (CZ), Zabel. 14. Hentrich/Lenz (D), VMC. 15° A. Devoldere/Tourbier (F), WSP-Zabel. 16. Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 17. Peter/Hoffmann (D), VMC-Zabel. 18. Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 19. Van Vaerenberg/Mans (B), WSP-AMS. 20. R. Käser/Dörig (CH), VMC-KTM. 22. Hengster/Jahn (D), WSP-Zabel. 24. Schönhofer/Schimpel (A), VMC-Mega. 25. Reipen/van Dommelen (D/NL), WSP-Zabel. 31. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel.



2a manche: 1° Bax. 2° Vanluchene. 3° Wilkinson. 4° Hermans. 5° Lielbardis. 6° Prunier. 7. Heinzer. 8. Sanders. 9. J. Keuben. 10. van Werven. 11. T. van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Mega. 12. wijers. 13 Devoldere. 14. weinmann. 15. Käser. 16. Peter. 17. wisselink. 18. Polivka. 19. Hentrich. 20. Bonnet/Thamri (F), WSP-KTM. 21. stallone. 23. Reipen. 25. Blank. 26. Prümmer.



Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 prove su 28: 1. Vanluchene, 540 punti. 2. Bax, 517. 3. Hermans, 410. 4. Wilkinson, 358. 5. Lielbardis, 341. 6. J. Keuben, 328. 7. Sanders, 276. 8. Heinzer, 264. 9. Prümmer, 256. 10. Prunier, 196. 17. Weinmann, 99. 21. Peter, 54. 27. Weiss, 28. 34. Käser, 18. 37. Hentrich, 11. 42. Erlecke, 8. 46. Blank, 7. 53. Uhlig, 2. Reipen, 23.