Campeonato del Mundo de SidecarCross Castelnau: Título para Vanluchene/Musset

Como era de esperar, Vanluchene/Musset no dejaron piedra sobre piedra en la final del Campeonato del Mundo de SidecarCross 2023 en Castelnau de Lévis. Heinzer/Betschart y Prümmer/Steegmans ofrecieron una gran actuación.

Con una ventaja de 23 puntos sobre Etienne Bax/Ondrej Cermak, los segundos puestos habrían sido suficientes para los líderes del campeonato, Marvin Vanluchene/Nicolas Musset. Pero el belga y su copiloto francés querían coronar su exitosa temporada con victorias. Tras ganar la calificación, el dúo se puso en cabeza nada más darse la salida y no la abandonó hasta la bandera a cuadros. Bax, que iba en su persecución, se quedó atascado en la pendiente con un embrague defectuoso e hizo rodar a su equipo en sentido contrario a la marcha para poder salir de la pista lo antes posible. Esto no pasó desapercibido para el jurado: descalificación. Koen Hermans cometió el mismo error en la calificación tras un fallo de motor. Pero para él y su copiloto Ben van den Bogaart, el bronce del WRC ya estaba cimentado.

Para Bax/Cermak, la lucha por el título había terminado y Vanluchene/Musset eran campeones del mundo. Para el belga, este es el segundo gran éxito después de 2018, para el copiloto francés el tercero: en 2017 y 2021, ayudó a Etienne Bax a ganar el título. Si hay que creer en los anuncios del pentacampeón Bax y también de Musset, ambos ya no estarán en el circuito del WRC el año que viene. Lo que, por cierto, también se aplica a Ondrej Cermak. Pero aún queda mucha agua corriendo por el Rin hasta el inicio de la temporada 2024...

En cualquier caso, el futuro pertenece a los equipos jóvenes. Los gemelos Daniels y Bruno Lielbardis y los hermanos Kilian y Evan Prunier volvieron a demostrarlo de forma impresionante en la primera carrera. Tim Prümmer/Jarno Steegmans también tuvieron un buen comienzo y mantuvieron la cuarta posición por delante de los fuertes Justin Keuben/Rodolphe Lebreton. Marko Heinzer/Ruedi Betschart vieron la bandera a cuadros en octavo lugar.

En la segunda manga, los suizos ofrecieron su actuación de gala de esta temporada. En el pelotón perseguidor de los nuevos campeones del mundo, que pronto se distanciaron de ellos, consiguieron colocarse en segunda posición. Les seguían de cerca Keuben/Lebreton. Para el francés, popular entre muchos de los mejores pilotos como ayudante de emergencia profesional, significó su primer podio en un GP, mientras que los suizos se perdieron la ducha de champán tras un día de carrera caluroso en todos los sentidos. Pero al menos terminaron esta temporada en séptimo lugar, con lo que Suiza vuelve a situarse entre los 10 primeros como la nación número uno de MX sidecar.

Tim Prümmer también podía estar satisfecho. Aunque Steegmans, que se había recuperado de sus problemas de rodilla, sufrió el esperado bajón de forma hacia el final de la segunda carrera. Pero el sexto puesto le bastó para asegurarse la octava plaza en el Campeonato del Mundo. Tanto Heinzer como Prümmer se beneficiaron de los problemas que aquejaron a Davy Sanders/Luc Rostingt. En la segunda carrera, el eje de dirección del equipo belgo-francés se rompió poco antes del final de la carrera.

Para los demás equipos alemanes, este final fue un fin de semana de GP para olvidar. Los hermanos Weinmann se vieron implicados en un accidente tras la salida, en el que el piloto Joshua se rompió un dedo y tuvo que retirarse. Para Christian Hentrich/Simon Lenz, las dos carreras terminaron muy pronto debido a unas cadenas de transmisión defectuosas. Al parecer, los renanos habían instalado un error en el sistema al preparar su equipo. Adrian Peter ni siquiera compitió en las carreras. "Fui un poco demasiado lento en una tabla durante el entrenamiento y aterrizamos en el borde. Joel se hizo daño en el pie en el proceso". El dúo alemán logró clasificarse con dolor. Pero el domingo por la mañana estaba claro que Hoffmann no llegaría a la carrera con su pie muy hinchado.

Al no haber carrera de última oportunidad entre los 29 equipos participantes, los dobles mixtos Charly Bonnet/Clémentine Thamri también se clasificaron directamente y obtuvieron dos 19º puestos. El dúo femenino Sophie Dubosq/Thalya Marquis, sin embargo, terminó sus carreras tras sólo unas vueltas y se fue con las manos vacías.

No está tan mal teniendo en cuenta el destino del equipo alemán para los Campeonatos del Mundo por equipos del próximo fin de semana en Cingoli, Italia. Ni siquiera después de que la DMSB no hiciera ningún esfuerzo serio por formar un equipo, a pesar de las floridas declaraciones de intenciones. El campeón alemán Prümmer y su príncipe heredero Tobias Blank se desentendieron de todos modos en vista del exiguo reembolso de los gastos. Los hombres del vino, Joachim Reimann/Martin Betschart, Lukas Erlecke/Leon Freygang, Adrian Peter/Joel Hoffmann y Nick Uhlig/Nick Kutschke habrían emprendido el largo viaje si hubieran recibido apoyo financiero. Pero esta opción ha quedado descartada en gran medida debido a las lesiones de Weinmann, Hoffmann y Erlecke.

Pero esto no mejora la situación de la DMSB. Al fin y al cabo, con Prümmer, Blank y Reimann, una delegación alemana no habría llevado en absoluto el farolillo rojo. Al fin y al cabo, los equipos de los países bálticos, Irlanda, la República Checa e Italia también luchan por las medallas. Estos equipos no aparecieron en absoluto o sólo esporádicamente en los Campeonatos del Mundo. Esto hace que la falta de compromiso de la DMSB sea aún más vergonzosa.

Resultados Campeonato del Mundo de Motocross Sidecar Castelnau de Lévis /F:

1ª manga: 1º Vanluchene/Musset (B/F), VMC-Zabel. 2º D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 3º K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel. 4º Prümmer/J.Steegmans (D/B), WSP-KTM. 5º J.Keuben/Lebreton (NL/F), VMC-Zabel. 6º B.Wilkinson/Millard, (GB), WSP-AMS. 7º T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-Husqvarna. 8º Heinzer/R.Betschart (CH), VMC-KTM. 9º Foden/Humphrey (GB), WSP-AMS. 10º T.van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Mega. 11º Hamard/Hupon (F), VMC-Zabel. 12º Wijers/L.van de Putten (NL), VMC-Zabel. 13º A.Devoldere/Tourbier (F), WSP-Zabel. 14º Bendaoud/Pasquier (F), WSP-Husqvarna. 15º Wisselink/Vincent (NL), WSP-Zabel. 16º Raimond/Boucher (F), WSP-KTM. 17º Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 18º Kinge/J.Wilkinson (GB, Zabel. 19º Bonnet/Thamri (F), VMC-KTM. 20º G.Carcreff/D.Carcreff (F), VMC-Zabel. 26º Hentrich/Lenz (D), VMC-KTM. 28º J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-AMS.



2ª manga: 1º Vanluchene. 2º Heinzer. 3º J.Keuben. 4º Bax. 5º Prunier. 6º Prümmer. 7. Hermans. 8. Wilkinson. 9. Lielbardis. 10. Hamard. 11. Devoldere. 12. Van de Lagemaat. 13. Foden. 14. Wijers. 15. Raimond. 16. wisselink. 17 Carcreff, 18 S.Gouin/K.Gouin (F), VMC-Husqvarna, 19 Bonnet. 19 Bonnet. 20 Girardin/Bessay (F), VMC-Husqvarna. 25º Hentrich.



Clasificación final del Campeonato del Mundo tras 28 pruebas: 1. Vanluchene 590 puntos. 2. Bax. 535. 3. Hermans 424. 4. Wilkinson 386. 5. Lielbardis. 375. 6. J.Keuben 364. 7. Heinzer 299. 8. Prümmer 289. 9. Sanders 280. 10. Prunier 232. 17. Weinmann 99. 21. Peter 54. 28. Weiss 26. 36. Käser 18. 39. Hentrich 11. 45. Erlecke 8. 47. Blank 7. 58. Uhlig 2. Vanluchene 590 puntos.