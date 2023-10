Championnat du monde de SidecarCross Castelnau : titre pour Vanluchene/Musset

Comme on pouvait s'y attendre, Vanluchene/Musset n'ont rien laissé passer lors de la finale du championnat du monde de SidecarCross 2023 à Castelnau de Lévis. Heinzer/Betschart et Prümmer/Steegmans ont réalisé de belles performances.

Avec 23 points d'avance sur Etienne Bax/Ondrej Cermak, une deuxième place aurait suffi aux leaders du championnat, Marvin Vanluchene/Nicolas Musset, pour remporter le titre mondial. Mais le Belge et son copilote français voulaient couronner leur saison réussie par des victoires. Après avoir remporté les qualifications, le duo a pris la tête dès le premier départ et ne l'a plus lâchée jusqu'au drapeau à damier. Le poursuivant, Bax, est resté bloqué dans la pente avec un embrayage défectueux et a ensuite fait rouler son attelage à contre-sens pour pouvoir quitter la piste le plus rapidement possible. Cela n'a pas échappé au jury : disqualification. Koen Hermans avait déjà commis la même erreur lors des qualifications après une panne de moteur. Mais pour lui et son copilote Ben van den Bogaart, le bronze du championnat du monde était de toute façon déjà cimenté.

Pour Bax/Cermak, la lutte pour le titre était donc terminée et Vanluchene/Musset était champion du monde. Pour le Belge, il s'agit du deuxième grand succès après 2018, et pour le copilote français du troisième : en 2017 et 2021, il a aidé Etienne Bax à remporter le titre. Si l'on en croit les annonces de Bax, quintuple champion, et de Musset également, tous deux ne feront plus partie du circuit du championnat du monde l'année prochaine. Ce qui est d'ailleurs aussi le cas d'Ondrej Cermak. Mais il y a encore beaucoup d'eau qui coule le long du Rhin jusqu'au début de la saison 2024...

Quoi qu'il en soit, l'avenir appartient aux jeunes équipes. Les jumeaux de Lielbardis, Daniels et Bruno, ainsi que les frères Kilian et Evan Prunier, l'ont une fois de plus démontré de manière impressionnante lors de la première course. Tim Prümmer/Jarno Steegmans ont également pris un bon départ et ont réussi à conserver la quatrième place devant les puissants Justin Keuben/Rodolphe Lebreton. Marko Heinzer/Ruedi Betschart ont vu le drapeau à damier en huitième position.

Lors de la deuxième manche, les Suisses ont donné leur représentation de gala de cette saison. Dans le peloton des poursuivants, derrière les nouveaux champions du monde bientôt distancés, ils se sont imposés et se sont hissés à la deuxième place. Ils sont suivis de près par Keuben/Lebreton. Pour le Français, apprécié par de nombreux pilotes de haut niveau en tant que secouriste professionnel, cela signifiait le premier podium en GP, les Confédérés ont manqué de peu la douche de champagne après cette journée de course chaude à tous points de vue. Mais ils terminent tout de même cette saison à la septième place et ramènent ainsi la Suisse, ancienne nation numéro un du MX side-car, dans le top 10.

Tim Prümmer pouvait lui aussi être satisfait. Certes, à la fin de la deuxième course, Steegmans, qui s'était remis de ses problèmes de genou, a connu la baisse de forme à laquelle on pouvait s'attendre. Mais la sixième place a suffi pour assurer la huitième place au championnat du monde. Heinzer et Prümmer ont tous deux profité des problèmes de Davy Sanders/Luc Rostingt. Lors de la deuxième course, l'essieu de la tête de direction de l'attelage franco-belge a cédé peu avant la fin de la course.

Pour les autres équipes allemandes, cette finale a été un week-end de GP à oublier. Les frères Weinmann ont été impliqués dans une chute après le départ, le pilote Joshua s'est cassé un doigt et a dû abandonner. Pour Christian Hentrich/Simon Lenz, les deux courses se sont terminées très rapidement en raison de chaînes d'entraînement défectueuses. Il semblerait que les Rhénans aient commis une erreur de système lors de la préparation de leur attelage. Adrian Peter ne s'est même pas présenté aux épreuves de classement. "Lors de l'entraînement, j'ai été un peu trop lent sur une table et nous avons atterri sur le bord. Joel s'est alors blessé au pied". Le duo allemand a ensuite réussi à passer les qualifications en souffrant. Mais le dimanche matin, il était clair qu'Hoffmann ne pourrait en aucun cas tenir la course avec son pied très enflé.

Comme il n'y avait pas de course de la dernière chance pour les 29 équipes engagées, le double mixte Charly Bonnet/Clémentine Thamri s'est lui aussi directement qualifié et a marqué des points avec deux 19e places. Le duo féminin Sophie Dubosq/Thalya Marquis a cependant terminé ses manches après quelques tours seulement et est reparti bredouille.

Ce n'est pas grave si l'on considère le destin de l'équipe allemande pour les championnats du monde par équipe qui se dérouleront le week-end prochain à Cingoli en Italie. Celle-ci n'a en effet pas eu lieu, le DMSB n'ayant pas fait d'efforts sérieux pour constituer une équipe malgré des déclarations fleuries. Le champion allemand Prümmer et son prince héritier Tobias Blank ont de toute façon refusé le maigre remboursement des frais. Les Weinmänner, Joachim Reimann/Martin Betschart, Lukas Erlecke/Leon Freygang, Adrian Peter/Joel Hoffmann et Nick Uhlig/Nick Kutschke auraient tout de même fait le long voyage si on leur avait proposé une contrepartie financière. Mais cette option a été largement écartée en raison des blessures de Weinmann, Hoffmann et Erlecke.

Ce qui ne donne pas une meilleure image du DMSB ! Car avec Prümmer, Blank et Reimann, une délégation allemande n'aurait en aucun cas promené la lanterne rouge. Après tout, les équipes des pays baltes, de l'Irlande, de la République tchèque et de l'Italie se battent également pour les médailles. Ces formations ne sont pas apparues aux championnats du monde, ou seulement de manière sporadique. Le manque d'engagement du DMSB est d'autant plus gênant.

Résultats du championnat du monde d'attelage de motocross Castelnau de Lévis /F :

1ère manche : 1. Vanluchene/Musset (B/F), VMC-Zabel. 2. D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 3. K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel. 4. Prümmer/J.Steegmans (D/B), WSP-KTM. 5. J.Keuben/Lebreton (NL/F), VMC-Zabel. 6. B.Wilkinson/Millard, (GB), WSP-AMS. 7. T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-Husqvarna. 8. Heinzer/R.Betschart (CH), VMC-KTM. 9. Foden/Humphrey (GB), WSP-AMS. 10. T.van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Mega. 11. Hamard/Hupon (F), VMC-Zabel. 12. Wijers/L.van de Putten (NL), VMC-Zabel. 13. A.Devoldere/Tourbier (F), WSP-Zabel. 14. Bendaoud/Pasquier (F), WSP-Husqvarna. 15. Wisselink/Vincent (NL), WSP-Zabel. 16. Raimond/Boucher (F), WSP-KTM. 17. Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 18. Kinge/J.Wilkinson (GB, Zabel). 19. Bonnet/Thamri (F), VMC-KTM. 20. G.Carcreff/D.Carcreff (F), VMC-Zabel. 26. Hentrich/Lenz (D), VMC-KTM. 28. J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-AMS.



2ème manche : 1. Vanluchene. 2. Heinzer. 3. J.Keuben. 4. Bax. 5. Prunier. 6. Prümmer. 7. Hermans. 8. Wilkinson. 9. Lielbardis. 10. Hamard. 11. Devoldere. 12. Van de Lagemaat. 13. Foden. 14. Wijers. 15. Raimond. 16. Wisselink. 17. Carcreff. 18. S.Gouin/K.Gouin (F), VMC-Husqvarna. 19. Bonnet. 20. Girardin/Bessay (F), VMC-Husqvarna. 25. Hentrich.



Classement final du championnat du monde après 28 manches : 1. Vanluchene 590 points. 2. Bax. 535. 3. Hermans 424. 4. Wilkinson 386. 5. Lielbardis. 375. 6. J.Keuben 364. 7. Heinzer 299. 8. Prümmer 289. 9. Sanders 280. 10. Prunier 232. 17. Weinmann 99. 21. Peter 54. 28. Weiss 26. 36. Käser 18. 39. Hentrich 11. 45. Erlecke 8. 47. Blank 7. 58. Uhlig 2.