Campionato mondiale di SidecarCross Castelnau: titolo a Vanluchene/Musset

Come previsto, Vanluchene/Musset non hanno lasciato nulla di intentato nella finale del Campionato del Mondo SidecarCross 2023 a Castelnau de Lévis. Heinzer/Betschart e Prümmer/Steegmans hanno offerto ottime prestazioni.

Con 23 punti di vantaggio su Etienne Bax/Ondrej Cermak, il secondo posto sarebbe stato sufficiente per i leader del campionato Marvin Vanluchene/Nicolas Musset. Ma il belga e il suo copilota francese volevano coronare la loro stagione di successo con delle vittorie. Dopo aver vinto le qualifiche, il duo ha preso il comando alla prima partenza e non l'ha mollato fino alla bandiera a scacchi. Bax, che era all'inseguimento, si è bloccato in pista con una frizione difettosa e ha quindi fatto rullare il suo team contro il senso di marcia per poter uscire dalla pista il più rapidamente possibile. Questo non è passato inosservato alla giuria: squalifica. Koen Hermans ha commesso lo stesso errore in qualifica dopo un guasto al motore. Ma per lui e per il copilota Ben van den Bogaart, il bronzo del WRC era già stato conquistato.

Per Bax/Cermak la lotta per il titolo era finita e Vanluchene/Musset erano campioni del mondo. Per il belga si tratta del secondo grande successo dopo il 2018, per il copilota francese del terzo: nel 2017 e nel 2021 ha aiutato Etienne Bax a vincere il titolo. Se gli annunci del cinque volte campione Bax e anche di Musset sono da credere, entrambi non saranno più sul circuito WRC il prossimo anno. Il che, tra l'altro, vale anche per Ondrej Cermak. Ma c'è ancora molta acqua che scorre sul Reno fino all'inizio della stagione 2024...

In ogni caso, il futuro appartiene alle squadre giovani. I gemelli Lielbardis Daniels e Bruno e i fratelli Kilian ed Evan Prunier lo hanno dimostrato ancora una volta in modo impressionante nella prima gara. Anche Tim Prümmer/Jarno Steegmans sono partiti bene e hanno mantenuto il quarto posto davanti ai forti Justin Keuben/Rodolphe Lebreton. Marko Heinzer/Ruedi Betschart hanno visto la bandiera a scacchi in ottava posizione.

Nella seconda manche, gli svizzeri hanno dato il meglio di sé in questa stagione. Nel gruppo di inseguitori dietro ai nuovi campioni del mondo, che si sono presto staccati da loro, sono riusciti a salire al secondo posto. Sono stati seguiti da vicino da Keuben/Lebreton. Per il francese, apprezzato da molti piloti di alto livello come soccorritore professionista, si è trattato del primo podio in un GP, mentre gli svizzeri hanno mancato di poco la doccia di champagne dopo una giornata di gara calda sotto tutti i punti di vista. Ma almeno hanno concluso la stagione al settimo posto, riportando la Svizzera nella top-10 come l'ex nazione numero uno dei sidecar MX.

Anche Tim Prümmer può ritenersi soddisfatto. Anche se Steegmans, che aveva recuperato dai problemi al ginocchio, ha subito il previsto calo di forma verso la fine della seconda gara. Ma il sesto posto è stato sufficiente per assicurarsi l'ottavo posto nel Campionato del Mondo. Sia Heinzer che Prümmer hanno beneficiato dei problemi che hanno afflitto Davy Sanders/Luc Rostingt. Nella seconda gara, l'asse della testa dello sterzo del team belga-francese si è rotto poco prima della fine della corsa.

Per le altre squadre tedesche, questo finale è stato un weekend di GP da dimenticare. I fratelli Weinmann sono stati coinvolti in un incidente dopo la partenza, con il pilota Joshua che si è rotto un dito e ha dovuto ritirarsi. Per Christian Hentrich/Simon Lenz, entrambe le gare sono finite molto presto a causa di catene di trasmissione difettose. A quanto pare, i renani avevano installato un errore di sistema durante la preparazione della loro squadra. Adrian Peter non ha nemmeno partecipato alle gare. "Durante l'allenamento sono stato un po' troppo lento su una tavola e siamo atterrati sul bordo. Joel si è fatto male al piede". Il duo tedesco è poi riuscito a qualificarsi con dolore. Ma domenica mattina era chiaro che Hoffmann non sarebbe riuscito a superare la gara con il piede gravemente gonfio.

Poiché non c'era una gara Last Chance tra le 29 squadre in gara, anche il doppio misto Charly Bonnet/Clémentine Thamri si è qualificato direttamente e ha ottenuto due 19esimi posti. Il duo femminile Sophie Dubosq/Thalya Marquis, invece, ha terminato la sua corsa dopo pochi giri ed è rimasto a mani vuote.

Poco male, considerando il destino della squadra tedesca per i Campionati del Mondo a squadre del prossimo fine settimana a Cingoli, in Italia. Questo non è avvenuto nemmeno dopo che la DMSB non ha fatto alcuno sforzo serio per mettere insieme una squadra, nonostante le dichiarazioni d'intenti. Il campione tedesco Prümmer e il suo principe ereditario Tobias Blank hanno comunque rinunciato, visto il magro rimborso spese. Gli uomini del vino, Joachim Reimann/Martin Betschart, Lukas Erlecke/Leon Freygang, Adrian Peter/Joel Hoffmann e Nick Uhlig/Nick Kutschke avrebbero comunque affrontato il lungo viaggio se avessero ricevuto un sostegno finanziario. Ma questa opzione è ormai in gran parte fuori discussione, visti gli infortuni di Weinmann, Hoffmann ed Erlecke.

Ma questo non mette il DMSB in una luce migliore! Dopo tutto, con Prümmer, Blank e Reimann, una delegazione tedesca non avrebbe affatto portato la lanterna rossa. Del resto, anche le squadre dei Paesi baltici, dell'Irlanda, della Repubblica Ceca e dell'Italia sono in lotta per le medaglie. Queste squadre non hanno partecipato affatto o solo sporadicamente ai Campionati del Mondo. Questo rende ancora più imbarazzante la mancanza di impegno della DMSB.

Risultati Campionato del Mondo Motocross Sidecar Castelnau de Lévis /F:

1° manche: 1° Vanluchene/Musset (B/F), VMC-Zabel. 2° D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 3° K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel. 4° Prümmer/J.Steegmans (D/B), WSP-KTM. 5° J.Keuben/Lebreton (NL/F), VMC-Zabel. 6° B.Wilkinson/Millard (GB), WSP-AMS. 7° T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-Husqvarna. 8° Heinzer/R.Betschart (CH), VMC-KTM. 9° Foden/Humphrey (GB), WSP-AMS. 10° T.van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Mega. 11° Hamard/Hupon (F), VMC-Zabel. 12° Wijers/L.van de Putten (NL), VMC-Zabel. 13° A.Devoldere/Tourbier (F), WSP-Zabel. 14° Bendaoud/Pasquier (F), WSP-Husqvarna. 15° Wisselink/Vincent (NL), WSP-Zabel. 16° Raimond/Boucher (F), WSP-KTM. 17° Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 18° Kinge/J.Wilkinson (GB, Zabel). 19° Bonnet/Thamri (F), VMC-KTM. 20° G.Carcreff/D.Carcreff (F), VMC-Zabel. 26° Hentrich/Lenz (D), VMC-KTM. 28° J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-AMS.



2a manche: 1° Vanluchene. 2° Heinzer. 3° J.Keuben. 4° Bax. 5° Prunier. 6° Prümmer. 7. Hermans. 8. Wilkinson. 9. Lielbardis. 10. Hamard. 11. Devoldere. 12. Van de Lagemaat. 13. Foden. 14. Wijers. 15. Raimond. 16. wisselink. 17 Carcreff, 18 S.Gouin/K.Gouin (F), VMC-Husqvarna, 19 Bonnet. 19 Bonnet. 20° Girardin/Bessay (F), VMC-Husqvarna. 25° Hentrich.



Classifica finale del Campionato del Mondo dopo 28 prove: 1. Vanluchene 590 punti. 2. Bax 535. 3. Hermans 424. 4. Wilkinson 386. 5. Lielbardis 375. 6. J.Keuben 364. 7. Heinzer 299. 8. Prümmer 289. 9. Sanders 280. 10. Prunier 232. 17. Weinmann 99. 21. Peter 54. 28. Weiss 26. 36. Käser 18. 39. Hentrich 11. 45. Erlecke 8. 47. Blank 7. 58. Uhlig 2.