Campeonato do Mundo de SidecarCross Castelnau: Título para Vanluchene/Musset

Como esperado, Vanluchene/Musset não deixaram pedra sobre pedra na final do Campeonato do Mundo de SidecarCross 2023 em Castelnau de Lévis. Heinzer/Betschart e Prümmer/Steegmans tiveram desempenhos fortes.

Com uma vantagem de 23 pontos sobre Etienne Bax/Ondrej Cermak, os segundos lugares teriam sido suficientes para os líderes do campeonato Marvin Vanluchene/Nicolas Musset. Mas o belga e o seu copiloto francês queriam coroar a sua época de sucesso com vitórias. Depois de vencer a qualificação, a dupla assumiu a liderança logo na primeira partida e não a abandonou até à bandeira axadrezada. Bax, que seguia na perseguição, ficou preso na inclinação com uma embraiagem defeituosa e fez com que a sua equipa rodasse contra o sentido da marcha para poder sair da pista o mais rapidamente possível. Este facto não passou despercebido ao júri: desclassificação. Koen Hermans cometeu o mesmo erro na qualificação após uma falha de motor. Mas para ele e para o seu copiloto Ben van den Bogaart, o bronze do WRC já estava cimentado.

Para Bax/Cermak, a luta pelo título estava terminada e Vanluchene/Musset eram campeões do mundo. Para o belga, este é o segundo grande sucesso depois de 2018, para o copiloto francês o terceiro: em 2017 e 2021, ajudou Etienne Bax a conquistar o título. A acreditar nos anúncios do pentacampeão Bax e também de Musset, ambos deixarão de estar no circuito do WRC no próximo ano. O que, aliás, também se aplica a Ondrej Cermak. Mas ainda há muita água a correr no Reno até ao início da época de 2024...

De qualquer forma, o futuro pertence às equipas jovens. Os gémeos Lielbardis Daniels e Bruno e os irmãos Kilian e Evan Prunier demonstraram-no mais uma vez de forma impressionante na primeira corrida. Tim Prümmer/Jarno Steegmans também tiveram um bom arranque e mantiveram o quarto lugar à frente da forte dupla Justin Keuben/Rodolphe Lebreton. Marko Heinzer/Ruedi Betschart viram a bandeira axadrezada em oitavo lugar.

Na segunda corrida, os suíços fizeram a sua exibição de gala desta época. No pelotão de perseguição atrás dos novos campeões do mundo, que rapidamente os ultrapassaram, conseguiram chegar ao segundo lugar. Seguidos de perto por Keuben/Lebreton. Para o francês, que é popular entre muitos pilotos de topo como ajudante de emergência profissional, isto significou o primeiro pódio num GP, enquanto os suíços falharam por pouco o duche de champanhe após um dia de corrida quente em todos os aspectos. Mas, pelo menos, terminaram esta época em sétimo lugar, trazendo a Suíça de volta ao top-10 como o antigo número um da nação de MX sidecar.

Tim Prümmer também pode estar satisfeito. Embora Steegmans, que tinha recuperado dos problemas no joelho, tenha sofrido a esperada queda de forma no final da segunda corrida. Mas o sexto lugar foi suficiente para garantir o oitavo lugar no Campeonato do Mundo. Tanto Heinzer como Prümmer beneficiaram dos problemas que afectaram Davy Sanders/Luc Rostingt. Na segunda corrida, o eixo da cabeça de direção da equipa belgo-francesa partiu-se pouco antes do final da corrida.

Para as outras equipas alemãs, esta final foi um fim de semana de GP para esquecer. Os irmãos Weinmann envolveram-se num acidente após a partida, com o piloto Joshua a partir um dedo e a ter de se retirar. Para Christian Hentrich/Simon Lenz, as duas corridas terminaram muito rapidamente devido a correntes de transmissão defeituosas. Aparentemente, os Renanos tinham instalado um erro de sistema na preparação da sua equipa. Adrian Peter nem sequer participou nas corridas. "Fui demasiado lento numa mesa durante o treino e caímos na borda. O Joel magoou o pé no processo". A dupla alemã conseguiu então qualificar-se com dores. Mas, no domingo de manhã, ficou claro que Hoffmann não iria conseguir participar na corrida com o pé muito inchado.

Como não houve prova de última oportunidade entre as 29 equipas em competição, as duplas mistas Charly Bonnet/Clémentine Thamri também se qualificaram diretamente e conseguiram dois 19º lugares. A dupla feminina Sophie Dubosq/Thalya Marquis, no entanto, terminou as suas corridas após algumas voltas e foi embora de mãos vazias.

O que não é mau, tendo em conta o destino da equipa alemã para o Campeonato do Mundo por Equipas no próximo fim de semana em Cingoli, Itália. Isto nem sequer aconteceu depois de a DMSB não ter feito qualquer esforço sério para formar uma equipa, apesar das declarações de intenções. O campeão alemão Prümmer e o seu príncipe herdeiro Tobias Blank desistiram de qualquer forma, tendo em conta o magro reembolso dos custos. Os homens do vinho, Joachim Reimann/Martin Betschart, Lukas Erlecke/Leon Freygang, Adrian Peter/Joel Hoffmann e Nick Uhlig/Nick Kutschke, teriam feito a longa viagem se tivessem recebido apoio financeiro. Mas esta opção está agora praticamente fora de questão, tendo em conta as lesões de Weinmann, Hoffmann e Erlecke.

Mas isso não melhora a situação da DMSB! Afinal, com Prümmer, Blank e Reimann, uma delegação alemã não teria de forma alguma carregado a lanterna vermelha. Afinal, as equipas dos Estados Bálticos, da Irlanda, da República Checa e da Itália também estão a lutar por medalhas. Estas equipas não participaram no Campeonato do Mundo ou participaram apenas esporadicamente. Este facto torna ainda mais embaraçosa a falta de empenho da DMSB.

Resultados Campeonato do Mundo de Motocross Sidecar Castelnau de Lévis /F:

1ª manga: 1º Vanluchene/Musset (B/F), VMC-Zabel. 2º D.Lielbardis/B.Lielbardis (LV), WSP-Mega. 3º K.Prunier/E.Prunier (F), WSP-Zabel. 4º Prümmer/J.Steegmans (D/B), WSP-KTM. 5º J.Keuben/Lebreton (NL/F), VMC-Zabel. 6º B.Wilkinson/Millard, (GB), WSP-AMS. 7º T.Leferink/S.Leferink (NL), VMC-Husqvarna. 8º Heinzer/R.Betschart (CH), VMC-KTM. 9º Foden/Humphrey (GB), WSP-AMS. 10º T.van der Lagemaat/van Hal (NL), VMC-Mega. 11º Hamard/Hupon (F), VMC-Zabel. 12º Wijers/L.van de Putten (NL), VMC-Zabel. 13º A.Devoldere/Tourbier (F), WSP-Zabel. 14º Bendaoud/Pasquier (F), WSP-Husqvarna. 15º Wisselink/Vincent (NL), WSP-Zabel. 16º Raimond/Boucher (F), WSP-KTM. 17º Sanders/Rostingt (B/F), WSP-Mega. 18º Kinge/J.Wilkinson (GB, Zabel. 19º Bonnet/Thamri (F), VMC-KTM. 20º G.Carcreff/D.Carcreff (F), VMC-Zabel. 26º Hentrich/Lenz (D), VMC-KTM. 28º J.Weinmann/N.Weinmann (D), VMC-AMS.



2ª manga: 1º Vanluchene. 2º Heinzer. 3º J.Keuben. 4º Bax. 5º Prunier. 6º Prümmer. 7. Hermans. 8. Wilkinson. 9. Lielbardis. 10. Hamard. 11. Devoldere. 12. Van de Lagemaat. 13. Foden. 14. Wijers. 15. Raimond. 16. wisselink. 17 Carcreff, 18 S.Gouin/K.Gouin (F), VMC-Husqvarna, 19 Bonnet. 19 Bonnet. 20.º Girardin/Bessay (F), VMC-Husqvarna. 25º Hentrich.



Classificação final do Campeonato do Mundo após 28 jornadas: 1. Vanluchene 590 pontos. 2. Bax 535. 3. Hermans 424. 4. Wilkinson 386. 5. Lielbardis 375. 6. J.Keuben 364. 7. Heinzer 299. 8. Prümmer 289. 9. Sanders 280. 10. Prunier 232. 17. Weinmann 99. 21. Peter 54. 28. Weiss 26. 36. Käser 18. 39. Hentrich 11. 45. Erlecke 8. 47. Blank 7. 58. Uhlig 2.