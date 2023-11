SidecarCross : les frères Büeler comme la poix et le soufre

En 1989, Elisabeth Kopp est destituée de son poste de conseillère fédérale en Suisse, le mur de Berlin tombe en Allemagne et la carrière de la star de la pop Madonna commence. Pendant ce temps, les frères Büeler prennent le départ de leurs premières courses de cross attelé. Depuis, Markus, aujourd'hui âgé de 59 ans, en tant que pilote, et son frère Armin, 54 ans, dans le side-car monté à gauche, sont devenus incontournables sur la scène. Le numéro de départ 23 et la tenue blanche et bleue sont depuis longtemps considérés comme leur marque de fabrique.

Lorsque les Büeler ont commencé leur carrière, il existait encore en Suisse les deux catégories Nationale et Internationale. D'emblée, les habitants d'Oberarthe (canton de Schwyz) se sont retrouvés en tête de la catégorie nationale, jusqu'à ce qu'ils décrochent le titre de vice-champion en 1993, ainsi que la troisième place au Trophée Franco-Suisse. Ce succès a motivé Markus et Armin à s'engager au niveau international. En 1996 et 1997, les deux frères ont concouru à cette fin avec une licence hongroise. Pourquoi cela ? Dans la deuxième moitié des années 1990, la Suisse faisait encore partie des nations leaders du championnat du monde de side-car MX. Comme le nombre de participants était limité pour chaque fédération, toutes les équipes fédérales ayant des ambitions pour le championnat du monde ne pouvaient pas être envoyées par la FMS.

Lors de leurs deux départs en GP à Erbach/D et à Odenheim/D, Markus et Armin se sont certes qualifiés, mais ont ensuite manqué les places dans les points en raison de défaillances techniques. Ils ont tout de même obtenu la septième place dans la classe FMS-Inter locale face à une forte concurrence. Par la suite, les deux frères ont dû réduire leurs efforts dans le sport automobile pour des raisons professionnelles et ont participé à des courses nationales et internationales de vétérans. Ils ont alors utilisé un attelage Wasp équipé d'un bicylindre Yamaha réglé par Den Biggelaar.

Markus, fiduciaire indépendant, et Armin, informaticien, ne montrent aucun signe de fatigue, même après trois décennies. Ainsi, en 2018, ils ont encore terminé à la huitième place du championnat suisse.

À la question de savoir si le motocross en side-car n'était pas trop fatigant pour deux gratte-papiers, ils ont tous deux répondu d'une même voix : "Aujourd'hui, le motocross est pour nous à la fois un pur hobby et un moment de détente !"

Et ceux qui pensent que les Büeler sont trop vieux pour ce sport se trompent lourdement. Au début de l'année, les seniors ont acheté une nouvelle WSP-Husqvarna. Avec cet attelage, ils ont disputé leur 34e saison et étaient encore assez rapides pour se hisser à la neuvième place du championnat suisse. De quoi les motiver à reprendre la compétition l'année prochaine.