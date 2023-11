SidecarCross: i fratelli Büeler come pece e zolfo

Nel 1989, Elisabeth Kopp viene bocciata come Consigliera federale in Svizzera, in Germania cade il Muro di Berlino e inizia la carriera della popstar Madonna. Nel frattempo, i fratelli Büeler partecipano alle loro prime gare di ciclocross. Da allora, è difficile immaginare la scena senza Markus, oggi 59enne, come pilota e suo fratello Armin, 54enne, nel sidecar montato a sinistra. Il numero di partenza 23 e il vestito bianco e blu sono da tempo il loro marchio di fabbrica.

Quando i Büeler iniziarono la loro carriera, in Svizzera esistevano ancora due classi: Nazionale e Internazionale. Da subito, la squadra di Oberarth (Canton Svitto) è stata tra i primi nella categoria nazionale, fino a conquistare il secondo posto e il terzo nel Trophée Franco-Suisse del 1993. Questo successo ha motivato Markus e Armin a competere a livello internazionale. Nel 1996 e nel 1997, la coppia di fratelli ha gareggiato con una licenza ungherese. Perché? Nella seconda metà degli anni '90, la Svizzera era ancora una delle nazioni leader nel Campionato del Mondo di sidecar MX. Poiché il numero di partenti per ogni federazione era limitato, non tutti i team svizzeri con ambizioni di Campionato del Mondo potevano essere inviati dalla FMS.

Nelle due partenze dei GP di Erbach/D e Odenheim/D, Markus e Armin si sono qualificati, ma poi hanno mancato i punti a causa di difetti tecnici. Almeno hanno ottenuto il settimo posto nella loro classe FMS Inter contro una forte concorrenza. In seguito, la coppia di fratelli dovette ridurre i propri sforzi nel motorsport per motivi professionali e da quel momento in poi partecipò a gare nazionali e internazionali per veterani. Hanno corso in un team Wasp con una Yamaha bicilindrica messa a punto da Den Biggelaar.

Markus, di professione fiduciario autonomo, e Armin, informatico, non mostrano segni di stanchezza nemmeno dopo tre decenni. Nel 2018 si sono classificati ottavi nel campionato svizzero.

Alla domanda se il motocross in sidecar non fosse troppo faticoso per due scrivani, entrambi si sono detti d'accordo: "Oggi il motocross per noi è puro hobby e svago allo stesso tempo!".

E chi pensa che i Büeler siano troppo vecchi per questo sport si sbaglia di grosso. All'inizio dell'anno, gli anziani hanno acquistato una nuova WSP Husqvarna. Hanno disputato la loro 34a stagione con questa squadra e sono stati ancora abbastanza veloci da classificarsi al nono posto nel campionato svizzero. Tutta la motivazione di cui hanno bisogno per gareggiare di nuovo l'anno prossimo.