SidecarCross: Os irmãos Büeler são como o breu e o enxofre

Em 1989, Elisabeth Kopp é afastada do cargo de Conselheira Federal na Suíça, o Muro de Berlim cai na Alemanha e começa a carreira da estrela pop Madonna. Entretanto, os irmãos Büeler estão a participar nas suas primeiras corridas de ciclocrosse. Desde então, é difícil imaginar a cena sem Markus, agora com 59 anos, como condutor e o seu irmão Armin, de 54 anos, no sidecar montado à esquerda. O número de partida 23 e o vestido branco e azul são há muito a sua imagem de marca.

Quando os Büelers começaram a sua carreira, ainda havia duas classes na Suíça: Nacional e Internacional. Logo de início, a equipa de Oberarth (Cantão de Schwyz) esteve entre os primeiros classificados na categoria nacional, até ganhar o título de vice-campeão e o terceiro lugar no Trophée Franco-Suisse em 1993. Este sucesso motivou Markus e Armin a competir a nível internacional. Em 1996 e 1997, a dupla de irmãos competiu com uma licença húngara para o efeito. Porquê isto? Na segunda metade dos anos 90, a Suíça ainda era uma das nações líderes no Campeonato do Mundo de sidecar MX. Uma vez que o número de participantes de cada federação era limitado, nem todas as equipas suíças com ambições no Campeonato do Mundo podiam ser enviadas pela FMS.

Nos seus dois GPs em Erbach/D e em Odenheim/D, Markus e Armin qualificaram-se mas perderam os pontos devido a falhas técnicas. Pelo menos, conseguiram o sétimo lugar na sua classe Inter FMS caseira contra uma forte concorrência. Depois disso, a dupla de irmãos teve de reduzir os seus esforços nos desportos motorizados por razões profissionais e, a partir daí, conduziu corridas de veteranos nacionais e internacionais. Corriam numa equipa Wasp com uma Yamaha twin afinada por Den Biggelaar.

Markus, um administrador independente de profissão, e Armin, um cientista informático, não mostram sinais de cansaço mesmo após três décadas. Em 2018, terminaram em oitavo lugar no campeonato suíço.

Quando lhes perguntaram se o motocross de sidecar não era demasiado extenuante para dois empregados de escritório, ambos concordaram: "Hoje em dia, o motocross é puro hobby e recreio para nós ao mesmo tempo!"

E quem pensa que os Büelers são demasiado velhos para este desporto está muito enganado. No início do ano, os seniores compraram uma nova WSP Husqvarna. Competiram na sua 34ª época com esta equipa e ainda foram suficientemente rápidos para terminar em nono lugar no campeonato suíço. Toda a motivação de que precisam para voltar a competir no próximo ano.