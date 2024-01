Surprise : le champion du monde Nicolas Musset se retire

Dans une déclaration sur Facebook, Nicolas Musset a expliqué sa décision. Le Français souffrait déjà de douleurs dans le bas du dos lors des dernières courses de 2023. Ces douleurs n'ayant pas diminué pendant la pause hivernale, il s'est soumis à un examen médical. Afin de ne pas mettre sa santé en danger ("We only have one"), le père de famille a décidé de mettre un terme à sa carrière de copilote après trois titres de champion du monde et de se soumettre à une opération.

Cette décision compréhensible place Marvin Vanluchene dans une situation fatale. Après tout, les copilotes de pointe sont déjà engagés ailleurs et les préparatifs de la saison ont commencé. Mais l'option de se retrouver dans le side-car du double champion avec de bonnes chances de titre pour 2024 pourrait faire réfléchir plus d'un copilote.

Nicolas Musset peut se targuer d'une carrière impressionnante. Avec son compatriote Valentin Giraud, il a fait ses débuts dans le championnat du monde en 2010. Dès l'année suivante, les Français ont posé un premier jalon en terminant sixième, puis cinquième en 2014 et vice-champion un an plus tard. En 2017, Musset s'est engagé avec Etienne Bax et a remporté son premier championnat du monde avec le Néerlandais, un succès que le duo a réitéré en 2021. Entre-temps, il a remporté le bronze aux championnats du monde avec Koen Hermans en 2019 et l'argent en 2021. En 2023, il a remporté le titre numéro 3 avec Vanluchene.