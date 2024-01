Sorpresa: il campione del mondo Nicolas Musset si ritira

Il francese Nicolas Musset non tornerà a guidare il sidecar del campione del mondo Marvin Vanluchene nella prossima stagione di motocross per motivi di salute.

Nicolas Musset ha spiegato la sua decisione in una dichiarazione su Facebook. Il francese soffriva di dolori alla schiena già durante le ultime gare del 2023. Dopo che il dolore non si è attenuato durante la pausa invernale, si è sottoposto a un esame medico. Questo ha rivelato una frattura nella zona delle vertebre lombari 4 e 5. Per non mettere ulteriormente a rischio la sua salute ("Ne abbiamo solo una"), il padre di famiglia ha deciso di porre fine alla sua carriera di copilota dopo tre titoli mondiali e di sottoporsi a un'operazione.

La comprensibile decisione di Marvin Vanluchene lo mette in una situazione fatale. Dopo tutto, i migliori copiloti sono già stati ingaggiati altrove e i preparativi per la stagione sono iniziati. Tuttavia, la possibilità di essere nel sidecar del due volte campione, con buone probabilità di vincere il titolo nel 2024, potrebbe far riflettere alcuni copiloti.

Nicolas Musset può vantare una carriera impressionante. Insieme al connazionale Valentin Giraud, ha debuttato nel Campionato del Mondo nel 2010. L'anno successivo, i francesi hanno lasciato il segno con un sesto posto, seguito da un quinto posto nel 2014 e dal secondo posto un anno dopo. Nel 2017 Musset ha firmato con Etienne Bax e ha vinto il suo primo Campionato del Mondo con l'olandese; il duo ha ripetuto il successo nel 2021. Nel frattempo, con Koen Hermans ha vinto il bronzo nel 2019 e l'argento nel 2021. Il titolo numero 3 è seguito nel 2023 con Vanluchene.